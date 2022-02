Knalleffekt! Der FC Braunau löst sich auf

Details Montag, 31. Januar 2022 14:53

Die Landesliga West verliert mit dem FC Braunau, der gegenwärtig als SPG Braunau/Ranshofen in genannter Spielklasse um Punkte kämpft, einen absoluten Traditionsverein. Ab dem Ende der aktuellen Saison wird es diesen nicht mehr geben. Nach einer ernüchternden außerordentlichen Mitgliederversammlung am vergangenen Wochenende verkündete der Verein das Aus.

Grund für jenen Aufsehen erregenden Schritt ist ein Mangel an Vorstandsmitgliedern. Seit Jahren blieb die immense ehrenamtliche Arbeit an einem kleinen Vorstandsteam hängen. Diesem ist es zu verdanken, dass der Spielbetrieb stets aufrechterhalten werden konnte. Dass sich der Vorstand nach reiflicher Überlegung nicht mehr länger in der Lage sieht, das enorme Aufgabenpensum, welches seit Beginn der Corona-Pandemie noch einmal an Intensität zugelegt hat, zu bewältigen, ist schon länger bekannt. Die letzten Hoffnungen ruhten schließlich auf erwähnter Mitgliederversammlung. Weil sich in dieser aber keine Nachfolge finden ließ, ist das Aus des FC Braunau besiegelt – ein Umstand, der wohl unweigerlich auf die mangelnde Identifikation mit dem Verein zurückzuführen ist. Die Rückserie in der Landesliga West wird die SPG Braunau/Ranshofen aber noch bestreiten. Aktuell liegt die Truppe mit sieben Punkten aus 13 Partien auf dem vorletzten Rang.