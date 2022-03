Neuer Trainer, neues System, neues Spielermaterial – Union Dorf a. d. Pram will im Frühjahr voll angreifen

Details Freitag, 25. März 2022 17:38

Nach einem insgesamt schwierigen, fordernden Herbst erfolgte bei der Union SGS Dorf a. d. Pram, aktuelles Tabellenschlusslicht der Landesliga West, ein Trainerwechsel. Unter dem neuen Übungsleiter Mario Mitrovic, der unter anderem in der Rieder Akademie oder beim USK Obertrum in Salzburg wichtige Erfahrungen gesammelt hatte, soll zeitnah der Turnaround gelingen und in einem nächsten Schritt der Klassenerhalt fixiert werden. Absolut ungünstiger Umstand dabei: Aufgrund zu vieler Corona-Fälle beim Gegner aus Bad Wimsbach ist man diese Woche zum Zuschauen verdammt, während die Konkurrenz wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln könnte. Ligaportal.at sprach mit Coach Mitrovic.

Ligaportal: Sie haben nach der Hinserie übernommen. Wie haben Sie die Mannschaft bislang erlebt? Welchen Eindruck haben Sie?

Mitrovic: „Der Eindruck ist sehr gut. Die Mannschaft ist jung. Wir hatten acht Wochen Vorbereitung samt einem viertätigen Trainingslager in Schielleiten. Auch die Neuzugänge haben sich gut integriert. Die Leistung beim Frühjahrsauftakt gegen Sattledt war ansprechend. Wir haben leider in Hälfte eins zwei Gegentore durch Elfmeter kassiert, wobei einer davon fragwürdig war. In der zweiten Halbzeit haben wir richtig Druck gemacht. Ich habe ein neues System eingeführt. Mit einem 4-4-2 sind wir nun offensiver ausgerichtet. Wir wollen einen gepflegteren Fußball spielen, schnell umschalten und ein Angriffspressing praktizieren. Das braucht aber seine Zeit.“

Ligaportal: Wie optimistisch sind Sie, dass schlussendlich die Klasse gehalten werden kann?

Mitrovic: „Sehr optimistisch. Wir brauchen ein paar Punkte, aber das werden wir schaffen. Alles ist eng beisammen. Wenn man zwei Spiele am Stück gewinnt, ist man wieder gut dabei.“

Ligaportal: Würden Sie mit der Mannschaft auch in die Bezirksliga gehen, falls es nicht gelingt?

Mitrovic: „Auf jeden Fall. Der Verein hat mich das auch in den Verhandlungen gefragt und ich habe gesagt, dass ich das natürlich machen werde. Vorher werden wir aber alles versuchen, dass wir nicht absteigen.“

Ligaportal: Wie zermürbend ist es, wenn man an diesem Wochenende zuschauen muss, während die Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt Punkte sammeln kann?

Mitrovic: „Das ist schon sehr zermürbend. Wir waren eigentlich in einer guten Verfassung, haben gut trainiert und die Leistung gegen Sattledt hat gestimmt. Jetzt eine Woche Pause zu haben, ist nicht so leicht. Wir haben auch keinen Gegner mehr für ein Testmatch gefunden. Das war einfach viel zu kurzfristig, weil wir erst am Donnerstagabend von der Absage erfahren haben. Somit hat die Mannschaft ein freies Wochenende.“

Ligaportal: Drei Neuzugänge gab es im Winter. Jonas Weger kam aus Friedburg, Rasim Daudbasic vom SV Pram und Ashour Abraham aus Gurten. Die beiden letztgenannten Akteure standen gegen Sattledt in der Anfangself. Wie zufrieden waren Sie mit deren Leistungen?

Mitrovic: „Ich war mit beiden zufrieden. Ashour hat eine gute kämpferische Leistung gezeigt und im zentralen Mittelfeld viel gearbeitet. Rasim hat auf der rechten Außenbahn gespielt. Auch er hat es gut gemacht. Das ist ein ganz junger Spieler, der sich in der Landesliga noch etablieren muss. Das braucht Zeit.“

Fotocredit: Union Dorf a. d. Pram