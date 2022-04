Paukenschlag: ATSV Sattledt trennt sich von Coach Ivica Lucic!

Details Dienstag, 05. April 2022 18:44

Anspruch und Realität klaffen in diesen Tagen und Wochen beim ATSV Bamminger Sattledt aus der Landesliga West arg auseinander. Nachdem die Truppe in der Winterpause nominell noch einmal verstärkt worden war, blieben die gewünschten Ergebnisse zuletzt aus. Zwei empfindliche Pleiten setzte es in den jüngsten beiden Partien. Nun zeitigte jener sportliche Tiefflug erste personelle Konsequenzen. Man geht mit Trainer Ivica Lucic getrennte Wege.

„Wir waren mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Ivica hat die Mannschaft nicht mehr so erreicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben nun ein Zeichen setzen müssen. Ivica hat aber eine sehr gute Arbeit geleistet. Dafür bedanken wir uns. Er war speziell für die jungen Spieler da“, informiert Sattledts Sektionsleiter Klaus Eder.

Der Verein befindet sich aktuell in intensiven Verhandlungen mit Nachfolgekandidaten. Diese Woche will man noch den neuen starken Mann an der Seitenlinie des Tabellenzehnten präsentieren. Vorerst wird die Truppe interimsmäßig vom bisherigen Co-Trainer Fatih Akin, Ex-Spieler und Funktionär Daniel Hubinger sowie vom ehemaligen Rapid-Profi und aktuellen Führungsspieler Michael Schimpelsberger betreut. Das Trio hat dann die Verantwortung, wenn es am kommenden Samstag im Derby gegen die Union Pettenbach geht.