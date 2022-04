Trainer-Hammer! Robert Lenz neuer Coach des ATSV Sattledt

Details Donnerstag, 07. April 2022 20:28

Der ATSV Bamminger Sattledt aus der Landesliga West hatte am vergangenen Dienstag die Trennung von Übungsleiter Ivica Lucic bekanntgegeben. Nun präsentierte der Verein eine Nachfolgelösung, die namhafter, spektakulärer kaum sein könnte. Robert Lenz, der wohl einflussreichste, prominenteste und prägendste Unterhausstürmer der vergangenen 15 Jahre, ist der neue starke Mann an der Seitenlinie. Seine primäre Aufgabe wird nun sein, das Potential, das in der Mannschaft steckt, vollends auszuschöpfen und diese zeitnah ins gesicherte Ligamittelfeld zu führen.

Neu im Geschäft

Es handelt sich um die erste Trainerstation des Mittelstürmers, der aktuell noch in der 1. Klasse für den USV St. Oswald/Fr. auf Torejagd geht. „Wir sind grundsätzlich dafür bekannt, neuen, jungen Trainern eine Chance zu geben. Robert will eine Karriere als Coach starten. Er hat uns am Dienstag seine Vorstellungen präsentiert und wir waren sofort überzeugt davon, wie er Fußball spielen lassen möchte. Dann haben wir uns schnell geeinigt“, informiert Sattledts Sektionsleiter Klaus Eder. Die Gespräche des Tabellenzehnten mit einem zweiten Kandidaten waren ebenfalls weit fortgeschritten. Diesem sagte man aber schlussendlich ab.

Blick in die Zukunft

In St. Oswald wird Lenz, der aktuell bei satten 22 Volltreffern in der 1. Klasse Nord-Ost hält, voraussichtlich bis Saisonende auf dem Rasen aktiv sein. Folglich wird er sich in den kommenden Monaten einer interessanten Doppelbelastung stellen. „Er hat signalisiert, dass er im Sommer seine Spielerkarriere beendet und sich somit dann voll auf das Trainerdasein konzentrieren kann“, betont Eder. Lenz tritt das Traineramt in Sattledt sofort an. Heißt: Er wird die Truppe auch schon am kommenden Samstag betreuen, wenn es in einem elementar wichtigen Match auf eigener Anlage gegen die Union Pettenbach geht. Sowohl die geographische als auch die tabellarische Nähe sorgen dabei für eine Menge Brisanz. „Ich gehe davon aus, dass wir auch über den Sommer hinweg mit Robert zusammenarbeiten werden. Schließlich wollen wir Kontinuität auf der Trainerposition“, ergänzt der Sektionsleiter.

Seine beneidenswerten Qualitäten im Sturmzentrum stellte Lenz in den vergangenen Jahren unter anderem für den FC Wels, den SV Grödig, den SV Grieskirchen, für WSC Hertha Wels und für die SPG Pregarten unter Beweis.

Fotocredit: ATSV Sattledt