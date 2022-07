Traunsee-Almtal-Cup: Packendes Finale mit besserem Ende für SV Gmunden

Details Sonntag, 17. Juli 2022 09:39

Spannende Derbys mit vielen Toren und großem Publikumsinteresse waren auch heuer wieder das Esset des zum zweiten Mal ausgetragenen Regional-Cups. Im Rahmen eines Fußballfestes in der in der Robex-Arena in Pettenbach wurden die Finalspiele ausgetragen. Die Union Pettenbach siegte im Spiel um Platz fünf gegen den SV Scharnstein mit 3:1, ebenso setzte sich im Duell zweier Landesligisten der SK Bad Wimsbach gegen Aufsteiger Union Gschwandt mit 5:2 durch und wurde Dritter.

SV Gmunden glückt Revanche

Mehr als 500 Zuschauer, darunter auch OÖFV-Präsident Dr. Gerhard Götschhofer sowie Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf, LAbg. Michael Gruber und Vize-Bürgermeisterin Sigrid Grubmair (beide Pettenbach), bekamen zum Abschluss ein packendes Finale zwischen Bezirksligist ASKÖ Vorchdorf und dem SV Gmundner Milch aus der Landesliga West serviert. Titelverteidiger Vorchdorf ging zwei Mal in Führung, den Traunseestädtern gelang aber trotzdem die Revanche für die vorjährige Finalniederlage gegen die ambitionierten Vorchdorfer. Dank eines Doppelpacks ihres japanischen Neuzugangs Koe Joshida und eines Treffers von Kapitän Dragan Calic siegten die "Milch-Kicker" knapp mit 3:2 und durften den kreativen Siegerpokal in Form des Traunsteins (gefertigt von der der SFK-Manufaktur Kirchham) entgegennehmen.