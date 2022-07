SK Kammer: "Trauen uns zu, die starke letzte Saison zu wiederholen"

Details Donnerstag, 21. Juli 2022 12:11

Nach dem coronabedingten Abbruch der letzten beiden Meisterschaften der Landesliga West stand der SK UEBEX LED Kammer am letzten bzw. vorletzten Tabellenplatz. In der vergangenen Saison mischten die Mannen von Trainer Roland Krammer - vor allem im Herbst - die Liga auf und sammelten in der Hinrunde stolze 22 Punkte. Auch wenn im Frühjahr nur 14 Zähler heraussprangen, absolvierten die Kicker vom Attersee eine starke Saison und positionierten sich als Achter genau in der Mitte der Tabelle. "Vor der Meisterschaft wurden wir quasi als Fix-Absteiger gehandelt. Doch wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und mit Robert Steinböck einen Sportwissenschafter ins Boot geholt, unter dessen Leitung an der Physis gearbeitet wurde. Im spielerischen Bereich waren unsere Kicker schon immer gut unterwegs, gepaart mit einer optimierten Physis konnten wir ein tolles Ergebnis erzielen und freuen uns darüber", erklärt Sportchef Markus Schneidhofer.

Nahezu perfekter Saisonstart

Auf der eigenen, tollen Anlage feierte der Achtplatzierte sieben Siege, in der Fremde behielt der SK drei Mal die Oberhand. "Nach einer intensiven Vorbereitung ist uns mit einem 2:1-Sieg gegen Schärding ein exzellenter Saisonstart geglückt und sahen auch im darauffolgenden Match gegen Gmunden bereits wie die Sieger aus, mussten kurz vor Schluss aber den Ausgleich hinnehmen. Dieser gute Start war die Initialzündung, haben eine sensationelle Hinrunde absolviert und wurden für die harte Arbeit belohnt", so Schneidhofer. "Im Frühjahr ist es nicht immer rund gelaufen, die Mannschaft hat sich aber auch in der zweiten Saisonhälfte anständig präsentiert. Zudem haben junge Spieler, wie Oliver Habring oder Manuel Alexander, eine ausgezeichnete Entwicklung genommen".

Probleme in der Offensive

Während nur fünf Mannschaften weniger Gegentore kassierten, durften auch nur vier Teams weniger Treffer bejubeln. "Die fehlende Durchschlagskraft in der Offensive war eigentlich unser einziges Problem, konnten dieses Manko jedoch mit einer stabilen Defensive weitgehend kompensieren", weiß der Sportchef. "Wir blicken auf eine in Summe tolle Saison zurück. Das ist beachtlich, zumal wir uns zwar über die Zusammenarbeit mit vielen, treuen Sponsoren freuen, aber vermutlich über das geringste Budget der Liga verfügen. Doch der Verein steht auf gesunden Beinen und ist für seine Talenteschmiede weithin bekannt".

Vier neue Kräfte und fünf Abgänge

Mit Fabian Schuster (Neukirchen/Vöckla) und Franck Matondo (Friedburg Juniors) haben zwei Akteure den Klub verlassen. Während Michael Mair und Lukas Machreich sich eine Auszeit nehmen, hängt David Feusthuber die Schuhe an den Nagel. Somit stehen fünf Spieler im Herbst nicht zur Verfügung, beim Trainingsauftakt, am 30. Juni, konnte Coach Krammer jedoch vier neue Kräfte begrüßen. Neben Marcel Illy, der von Regau wieder zu seinem Stammverein zurückkehrte, wechselten auch Moritz Pointinger (Mondsee), Jakob Reisz (Neukirchen/Vöckla) und Robert Speer (Oberwang) zum SK Kammer. Zudem ist Marcel Haider nach einer schweren Schulterverletzung wieder fit. "Illy ist ein exzellenter Torwart und Reisz ein Top-Verteidiger. Pointinger hat bei OÖ-Ligist Mondsee sein Talent unter Beweis gestellt, soll bei uns Spielpraxis sammeln und ist für das zentrale Mittelfeld vorgesehen. Auch wenn Speer aus der 2. Klasse kommt und der Sprung in die Landesliga bekanntlich ein großer ist, ist Robert ein absoluter Torjäger und wird uns mit Sicherheit weiterhelfen können", ist Markus Schneidhofer von der Qualität der Zugänge überzeugt. "Der Kader ist zwar nicht größer geworden, denke aber, dass wir uns punktuell sehr gut verstärkt haben".

Zuversicht in Kammer

Nach den ersten beiden Testspielen (2:0 gegen FC Wels und 0:4 gegen Weißkirchen), steht für die Krammer-Elf am morgigen Freitag das erste Pflichtspiel auf dem Programm und trifft im Landescup auf Bezirksliga-Aufsteiger Neuhofen/Innkreis. Nach der starken Performance in der vergangenen Saison, hat sich der SK die Latte selbst auf eine beträchtliche Höhe gelegt. "Die beiden OÖ-Liga-Absteiger aus Bad Schallerbach und Grieskirchen heben das Niveau der Liga kräftig an. Wir nehmen uns aber wieder viel vor und trauen uns auch zu, die starke letzte Saison zu wiederholen", blickt der Sportchef der neuen Spielzeit optimistisch entgegen. "Die Vorbereitung ist bislang planmäßig verlaufen, zudem haben die aktuellen sportmedizinischen Tests den Spielern tolle Werte bescheinigt. Erfreulich ist auch, dass unser 1b-Team künftig am Meisterschaftsbetrieb der Kampfmannschaften mitwirken darf. Leider wurde die 1b der falschen Liga zugeteilt, denn in der 2. Klasse Süd wären etliche interessante Derbys zu erwarten gewesen".

