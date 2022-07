Landesliga West: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Freitag, 22. Juli 2022 17:23

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist... Sertan Cam (SV Gmundner Milch)

Endergebnis:

1. Sertan Cam (SV Gmundner Milch / 5325 Stimmen)

2. Jakub Rusnak (SK Schärding / 4795 Stimmen)

3. Florian Sageder (Union Dorf/Pram / 2226 Stimmen)

4. Simon Oelz (SK Bad Wimsbach / 1233 Stimmen)

5. Lubomir Knaze (SK Kammer / 1138 Stimmen)

6. Valentin Grossbötzl (FC Andorf / 985 Stimmen)

7. Lukas Zikeli (FC Andorf / 594 Stimmen)

8. Daniel Ammer (Union Peuerbach / 519 Stimmen)

9. Matthias Felber (Union Ostermiething / 495 Stimmen)

10. Florian Schöfbenker (SK Bad Wimsbach / 464 Stimmen)