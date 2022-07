FC Andorf wirft "Sauwaldveilchen" aus dem Landescup! Alle Freitag-Spiele im Überblick

Details Samstag, 23. Juli 2022 10:36

Nach einer kurzen Sommerpause geht es auf Oberösterreichs Fußballplätzen nun wieder zur Sache. Neben der aktuellen Vorbereitung bzw. den Testspielen, steht in diesen Tagen der Transdanubia Landescup im Mittelpunkt des Geschehens. Am Freitagabend fiel der Startschuss für den Bewerb der Saison 2022/23, der mit 13 Spielen der ersten Runde eröffnet wurde. In einem direkten Duell zweier Kontrahenten aus der Landesliga West behielt der FC Andorf bei der Union Handy Shop Esternberg mit 2:1 knapp die Oberhand. Wesentlich mehr Tore bekamern die Zuschauer in Jeging zu sehen, wo der SK Bad Wimsbach gegen den Meister der 2. Klasse Süd-West einen 9:3-Kantersieg feierte. Auch der SK UEBEX LED Kammer gab sich keine Blöße und und fertigte in Neuhofen/I. den Meister der 1. Klasse Süd-West mit 6:3 ab. Auch die Union Peuerbach wurde ihrer Favoritenrolle gerecht, die Hausruckviertler mühten sich jedoch beim SV Waldzell, Meister der 2. Klasse West, zu einem hauchdünnen 5:4-Sieg. Die Peuerbacher gerieten mit 1:4 in Rückstand, konnten das Spiel aber drehen und in Minute 96 den Kopf aus der Schlinge ziehen. Hier geht`s zur Übersicht der Freitag-Spiele der 1. Runde des Landescups:

Transdanubia Landescup 2022/23 1. Runde - Freitag-Spiele im Überblick:

Union Esternberg (LLW/11.) - FC Andorf (LLW/Vizemeister) 1:2 (1:2)

Tore: Andreas Buchroither / Philipp Bauer 2

USV Neuhofen/I. (1SW/Meister) - SK Kammer (LLW/8.) 3:6 (1:2)

Tore: Fabian Grubeck, Michael Reifeltshammer und Christoph Geisböck) / Jannik Schwamberger-Lukes 2, Oliver Habring, Daniel Gruber, Manuel Alexander und Florian Auer

TSU Jeging (2SW/Meister) - SK Bad Wimsbach (LLW/4.) 3:9 (1:4)

Tore: Marcell Molnar, Nali Hamasaeed und Andreas Bermadinger / Stevo Rozic 4, Florian Schöfbenker 2, Martin Plasser 2 und Jakob Stockinger

SV Waldzell (2W/Meister) - Union Peuerbach (LLW/7.) 4:5 (4:3)

Tore: Florian Schwendmaier 2, Alexander Gruber und Stefan Weinberger / Filip Fumic 2, Benjamin Hasanovic, Stefan Kornfelder und Julian Baumgartner

Union Gschwandt (BLS/Vizemeister) - SV Bad Ischl (OÖL/12.) 0:1 (0:1)

Tor: Mario Petter

Union Pettenbach (LLW/9. ) - SV Grün-Weiß Micheldorf (OÖL/11.) 3:3 n.V. - 2:4 im Elfmeterschießen

Tore: Andreas Pühringer, Tobias Riedler und Dimitar Atanasov / Thomas Helmberger, Luca Mayr-Fälten und Robin Mayr-Fälten

UFC Rohrbach/Berg (LLO/9.) - SPG Wallern/St. Marienkirchen (OÖL/6.) 2:3 (1:0)

Tore: Markus Gahleitner und Benedikt Schaubmaier / Oliver Affenzeller, Philipp Huspek und Stephan Dieplinger

FC Wels (RLM/15.) - SPG Weißkirchen/Allhaming (OÖL/Meister) 2:1 (2:0)

Tore: Elvir Hadzic und Jonas Peterwagner (Eigentor) / Valentin Grubeck

SPG Pregarten (OÖL/10.) - DSG Union Perg (OÖL/7.) 2:0 (1:0)

Tore: Sebastian Schröger und Michael Hackl

Union Bad Hall (BLO/Vizemeister) - ASKÖ Schwertberg (LLO/5.) 1:2 (0:2)

Tore: Patrick Grillitsch / Julian Riedl 2

UFC Eferding (1M/Meister) - SK St. Magdalena (LLO/11.) 1:3 (0:2)

Tore: Marko Kolakovic / Marko Culjak, Marko Lekic-Ninic und Mario Kaiser

SV Grieskirchen (OÖL/13. ) - ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk (LLO/3.) 1:0 (1:0)

Tor: Klaus Kapl

USV St. Oswald/Freistadt (1NO/Meister) - Union Dietach (LLO/Meister) 2:4 (1:1)

Tore: Daniel Riegler 2 / Simon Heiml, Mihajlo Mackic, Denis Berisha und Imran Sadriu