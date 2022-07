SV Bad Schallerbach schmeißt Regionalliga-Absteiger in der Verlängerung aus dem Landescup

Details Samstag, 30. Juli 2022 10:48

Nach einer kurzen Sommerpause läutete der Transdanubia Landescup in der vergangenen Woche mit 32 Spielen der 1. Runde die neue Saison 2022/23 ein. An diesem Wochenende steht die 2. Runde auf dem Programm, wobei am Freitagabend elf Partien ausgetragen wurden. Im Aufeinandertreffen zwischen dem SV Sedda Bad Schallerbach und dem FC Wels kreuzten zwei Teams die Klingen, die im Sommer ihre Zelte einen Stock tiefer aufschlagen mussten. Nach dem Abstieg in die Landesliga West blieb im Kurort kein Stein auf dem anderen, wurde der Kader von Trainer Erich Renner, mit dem Ziel, sofortige Rückkehr in Oberösterreichs höchste Spielklasse, komplett neu ausgerichtet. Nach einem 3:1-Erfolg in der Auftaktrunde in Gaspoltshofen, untermauerten die "Bad Kicker" ihre Ambitionen und warfen den Regionalliga-Absteiger mit einem 3:1-Sieg nach 120 Minuten aus dem Bewerb. Nach regulärer Spielzeit war es 1:1 gestanden, ehe Bad Schallerbachs Goalgetter Miliam Guerrib mit zwei verwandelten Strafstößen am Ende der Overtime den Cup-Fight, in dem Schiedsrichter Wolfsberger nicht weniger als drei Ampelkarten zückte, entschied. In der Begegnung zwischen dem SV Pöttinger Grieskirchen und der ASKÖ Donau Linz trafen zwei OÖ-Liga Absteiger in einem direkten Duell aufeinander. Auch in Linz wurde im Sommer eine neue Mannschaft aus dem Hut gezaubert und zudem mit Adnan Kaltak ein neuer Trainer bestellt. Nach einem 2:1-Erefolg in Runde eins in Traun, behielten die Kleinmünchner im Trattnachtal mit dem selben Ergebnis die Oberhand und stehen nach einem erneuten 2:1-Sieg im Achtelfinale, das in rund vier Wochen über die Bühne geht. Hier geht`s zum Überblick der Freitag-Spiele:

Transdanubia Landescup 2022/23 2. Runde - Freitag-Spiele im Überblick:

SV Bad Schallerbach (OÖL/Letzter ) - FC Wels (RLM/15.) 3:1 n.V. (1:1/0:0)

Tore: Miliam Guerrib 2 und Valentin Frank / Robin Frühwirth

Gelb-Rot: Valentin Frank / Mujo Candic und Donjet Mavraj

SV Grieskirchen (OÖL/13.) - ASKÖ Donau Linz (OÖL/Vorletzter) 1:2 (0:1)

Tore: Florian Spitzer / Jordan Hattinger und Ivan Pavlovic

SK Kammer (LLW/8. ) - SV Bad Ischl (OÖL/12.) 2:4 n.V. (2:2/0:0)

Tore: Oliver Habring und Jannik Schwamberger-Lukes / Rudolf Durkovic 2 und Filip Halgos 2

FC Andorf (LLW/Vizemeister) - SPG Wallern/St. Marienkirchen (OÖL/6.) 1:3 (1:2)

Tore: Marcel Ratzenberger / Philipp Huspek, Felix Huspek und Oliver Affenzeller

Union Peuerbach (LLW/7.) - SV Schalchen (LLW/5.) 2:0 (0:0)

Tore: Vedran Mesec und Michael Doblhofer

SV Gmunden (LLW/6.) - SPG Friedburg/Pöndorf (OÖL/9.) 1:3 n.V. (1:1/0:1)

Tore: Kohei Yoshida / Manuel Klausner, Ernst Öbster und Mersudin Jukic

Union Putzleinsdorf (BLN/Meister) - SK Schärding (LLW/3.) 0:5 (0:3)

Tore: Stefan Glechner 2, Fabian Glechner, Jan Schrank und Alexander Wögerbauer (Eigentor)

SV Windischgarsten (1O/Meister) - Union Bad Leonfelden (LLO/4.) 0:6 (0:4)

Tore: Alexander Köck 4, David Radouch und Francis Mensah

SK St. Magdalena (LLO/11.) - ASKÖ Oedt (OÖL/Vizemeister) 0:5 (0:1)

Tore: Nenad Vidackovic 3 und Marco Weber 2

USV St. Ulrich (LLO/7. ) - SPG Pregarten (OÖL/10.) 0:1 (0:1)

Tor: Leos Vozihnoj

SV Grün-Weiß Micheldorf (OÖL/11.) - Union Mondsee (OÖL/5.) 2:5 (0:3)

Tore: David Kühhas uind Kevin Brandstätter / Lukas Leitner 3, Maximilian Grössinger und Jonas Schwaighofer