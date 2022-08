Großer Jubel bei der TSG 1899 Hoffenheim!

Details Montag, 15. August 2022 22:53

Bad Wimsbach. Hochklassige Fußballspiele konnten die 900 Zuseher beim 8.VW Esthofer U15- Voralpencup verfolgen. Bei herrlichem Fußballwetter kickten wieder zwölf Teams im Hofmaninger Stadion. Am Ende jubelte die TSG 1899 Hoffenheim und durfte sich über den Turniersieg freuen.

Zum bereits achten Mal fand der VW Esthofer U15-Voralpencup am vergangenen Samstag, den 13.08.2022 statt. Dem Organisationsteam gelang es wieder, zahlreiche namhafte Klubs aus dem In- und Ausland ins Hofmaninger Stadion nach Bad Wimsbach zu locken. Eine Vielzahl an österreichischen Akademieteams wie beispielsweise LASK, Sturm Graz, Austria und Rapid Wien sorgten wie in den letzten Jahren bereits für eine gute Basis. Für den internationalen Flair sorgten die Jungkicker von NK Maribor, Sparta Prag, 1.FC Nürnberg, Ferencvaros Budapest und TSG 1899 Hoffenheim.

TSG 1899 Hoffenheim jubelt über erstmaligen Turniersieg

In zwei sehr ausgeglichenen Gruppen, konnte jeweils erst in den letzten Gruppenspielen die Finalpaarung entschieden werden. In der Gruppe A kämpften die Youngsters von Austria Wien und der TSG 1899 Hoffenheim um den Finaleinzug, wo sich die Deutschen durchsetzen konnten. In der Gruppe B waren es mit Rapid Wien, Sturm Graz und FC Admira gleich drei Teams, die bis zum Schluss Chancen auf den Einzug ins Finale hatten. Schlussendlich setzen sich die Hütteldorfer durch und somit folgte eine Neuauflage des Finalspiels aus dem letzten Jahr. In einem spannenden Finale zwischen SK Rapid Wien und TSG 1899 Hoffenheim konnte die Entscheidung erst im Elfmeterschießen herbeigeführt werden. Nach der knappen Finalniederlage im letzten Jahr gelang es den Hoffenheimern in diesem Jahr den Platz als Sieger zu verlassen. Mit Softic Aldin durfte die Rapid-Akademie jedoch den Besten Torhüter des Turniers stellen. Die Auszeichnung zum besten Spieler des Turniers durfte mit Creta David ein Spieler der TSG 1899 Hoffenheim entgegennehmen.

Foto: Michael Smith