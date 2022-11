Junges Sattledter Team mischt in der vorderen Tabellenhälfte mit!

Details Donnerstag, 03. November 2022 19:16

In den letzten fünf Jahren konnte die Mannschaft des ATSV Bamminger Sattledt die Meisterschaft knapp vor den Abstiegsplätzen abschließen, deshalb ist man mit dem aktuellen Verlauf mit der Hinrunde in der Landesliga West 2022/23 sehr zufrieden. Die junge Mannschaft von Trainer Robert Lenz hat gemeinsam mit Bad Schallerbach, Waizenauer Schärding und Union Pettenbach mit 12 Gegentoren die wenigsten kassiert und hat auch sieben ungeschlagene Spiele in Serie zu Buche stehen.

Starke Defensive ist der Schlüssel zum Erfolg

Mit der Leistung in der Hinrunde ist Trainer Robert Lenz durchaus zufrieden. Seine junge Mannschaft setzt die Vorgaben des Trainers sehr gut um. Die Defensive ist das Prunkstück, "denn man kann nicht erwarten, dass man in jedem Spiel drei bis vier Tore schießt. Daher ist es sehr wichtig, die Null so oft es geht zu halten", so Lenz.

Bis jetzt noch keine Aktivitäten am Transfermarkt gesetzt

Mit Hakan Baltaoglu beendete man die Zusammenarbeit bereits während der Hinrunde. Weitere Abgänge oder Zugänge kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vermelden. Augen und Ohren werden aber offen gehalten, man sei flexibel bei der Spielersuche; ob Sechser- , Achter- oder Zehnerpostion, über einen Spieler im zentralen Mittelfeld würde man sich sehr freuen – jedoch muss der Transfer zur Budgetpolitik innerhalb des Vereins passen.

Bad Schallerbach kann sich nur selbst schlagen

"Es kann nur Bad Schallerbach Meister der Landesliga West werden", ist sich Trainer Robert Lenz sicher, da der Verein einige ehemalige Regionalliga-Kicker in seinen Reihen hat. "Auf dem Weg zum Meistertitel können sie sich nur selbst im Weg stehen".

Highlight der Saison ist das Kollektiv

Für den Trainer des ATSV Bamminger Sattledt gab es kein spezielles Ergebnis als Highlight der Saison, sondern die Leistung der jungen Mannschaft über die ganze Hinrunde gesehen. Der Sieg gegen den Mitfavoriten auf den Meistertitel, SV Pöttinger Grieskirchen, blieb jedoch besonders in Erinnerung.

Vorsichtig optimistisch für die Zukunft

Wenn man die Meisterschaft 2022/23 zwischen Platz fünf und Platz acht abschließt, ist man sehr zufrieden. Langfristiges Ziel ist natürlich der Meistertitel, dieser ist jedoch schwerer zu erreichen aufgrund des begrenzten Budgets.

Fotocredit: ATSV Sattledt