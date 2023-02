"Luft nach oben" - Union Pettenbach mit schwierigem Halbjahr

Details Mittwoch, 01. Februar 2023 12:06

Eine schwache Offensive und nur Platz 8. So lautet die Bilanz für die Union Sparkasse Pettenbach nach der Hinrunde in der Landesliga West. "Der Start ist uns gelungen aber zum Ende der Hinrunde ist uns etwas die Luft ausgegangen", erklärt Interimstrainer Thomas Löberbauer gegenüber Ligaportal. Man hatte sich für die Saison eigentlich das Erreichen der Top 5 zum Ziel gesetzt.

Was noch hinzu kommt, ist die sehr schwierige Situation um Trainer Rainer Kührer. Dieser erholt sich gerade von einer schweren Erkrankung. "Wir glauben an ihn und wir hoffen, dass er im Sommer wieder zurückkommt", erzählt Löberberger. Der ganze Verein steht hinter ihrem Trainer.

"Wir werden nicht aufsteigen und wir werden auch nicht absteigen"

Das Ziel für die restliche Saison ist es nun, junge Spieler in die Mannschaft heranzuführen und diese als Ganzes weiterzuentwickeln. Man hat sich im Winter zweimal verstärkt. Ajas Karic (Mittelfeld) kommt von OÖ-Ligist SV GW Micheldorf und mit Niklas Plakolm kehrt ein sehr treffsicherer Spieler vom FC Altmünster zurück an seine alte Wirkungsstätte. "Mit Karic sind wir sehr gespannt darauf einen Spieler aus der OÖ-Liga im Teamt zu haben und Niklas Plakolm wird die Mannschaft toll ergänzen." Nur ein Spieler verlässt den Verein. Dimitar Atanasov wechselt zurück in seine bulgarische Heimat.

In der Vorbereitung hat man bereits drei Testspiele absolviert. Die ersten beiden Partien gegen den SC Marchtrenk (1:3) und Weißkirchen/Alhaming (1:5) gingen verloren, im dritten Spiel konnte man Gunskirchen mit 2:1 bezwingen. Es sind noch drei weitere Testspiele, sowie ein Trainingslager im kroatischen Medulin kurz vor Saisonstart geplant.

Vom großen Verletzungspech ist man in dieser Saison bisher verschont geblieben. Zwar sind immer 3-4 Spieler leicht angeschlagen, aber es gibt zum Glück keine schlimmen Verletzungen. Das ist auch gut so, wenn man gleich zwei Kampmannschaften stellen muss. Seit dieser Saison spielen die B-Teams der Landesliga West in einer eigenen Liga. "Man jongliert sich da ein bisschen durch", erklärt Löberbauer die Sitution mit den beiden Kadern.

Es kommt nur eine Mannschaft für den Meistertitel infrage

"Wenn es so weiter geht, dann kann nur Bad Schallerbach Meister werden", legt sich Löberbauer fest. Einen zweiten Meisterkanditaten gibt es für ihn nicht. "Da müsste schon einiges schiefgehen, dass sie nicht Meister werden."

