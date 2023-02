Stark angefangen, stark nachgelassen - SK Kammer blickt auf turbulente Herbstsaison zurück

Details Mittwoch, 15. Februar 2023 18:07

"In den ersten sieben oder acht Runden waren wir schon fast auf Meisterkurs, dann kam der Einbruch", analysiert Markus Schneidhofer, sportlicher Leiter des SK UEBEX LED Kammer, die abgelaufene Herbstsaison in der Landesliga West. Nach 14 absolvierten Spielen liegt man dort mit 18 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Vor allem die vielen Verletzungen der Leistungsträger haben die Mannschaft aus der Bahn geworfen. "Nach dem spielfreien Wochenende haben wir etwas den Rhythmus verloren, aber wir sind wieder zurückgekommen." Insgesamt könne man auf eine spannende Meisterschaft zurückblicken, so Schneidhofer und man ist durchaus optimistisch für die restliche Saison. "Die Mannschaft ist gereift und wir freuen uns auf die Rückrunde."

Lazarett lichtet sich

Die Vorbereitung ist bereits in vollem Gange, wie Schneidlhofer erzählt. "Die Stimmung im Verein ist gut, die Vorbereitung läuft sehr gut. Im körperlichen Bereich haben wir viel geändert, wir werden stark zurückkommen." Optimistisch stimmt den sportlichen Leiter auch die Rückkehr einiger Langzeitverletzter. Verteidiger Markus Gruber ist wieder zu hundert Prozent fit, die Rückkehr von Stürmer Robert Speer dauert zwar noch ein bisschen, sollte sich aber bis zum Rückrundenauftakt ausgehen. Noch etwas länger dürfte die Ausfallzeit von Verteidiger Patrick Kroissmayr dauern, der sich gerade von einem Kreubandriss erholt. "Vielleicht kann er in dieser Saison noch ein paar Spiele absolvieren."

Klassenerhalt ist das erklärte Ziel

"Wenn alles gut läuft, ist ein Platz in den Top 10 drin. Daran führt kein Weg vorbei", ist Schneidhofer guter Dinge und erhöht gleichzeitig auch den Druck auf die Mannschaft. "Die Mannschaft ist fähig, das zu erreichen, aber die Spieler müssen alles geben." Um das Ziel zu erreichen, hat man sich in der Winterpause auch gleich zweimal verstärkt. Mit David Wienerroither kommt ein flexibler Mittelfeldspieler von Bad Wimsbach zu Kammer. "Er wollte mehr Spielzeit haben. Er kann als Sechser, Achter und Zehner eingesetzt werden." Mit Belmin Cavalic hat man noch zusätzlich ein junges Talent ins Boot geholt. Der 15-Jährige kommt von der Union Mondsee und hat schon in Ried sowie in Linz in der Akadamie gekickt. Außerdem war man noch mit zwei weiteren Spielern im Gespräch, welche von ihrem Verein allerdings keine Freigabe für einen Wechsel erhalten haben. Details zu den Spielern wollte man keine nennen. "Wir wollen die Gespräche im März wieder aufnehmen." Ein Spieler verlässt den Verein. Michael Mair schließt sich der Union Neukirchen/Vöckla-Puchkirchen an.

Kein Trainingslager geplant

Während der Vorbereitung hat man bisher drei Testspiele absolviert. Das erste Spiel gegen Mondsee ging mit 0:2 verloren, das zweite gegen Bad Ischl mit 1:7. Im dritten Testspiel konnte man einen 2:1-Sieg über den ATSV Neuzeug erringen. Weitere Testspiele sind geplant gegen Attergau und den SV Traun. Am 4. März empfängt man zum Rückrundenauftakt dann den SV Schalchen. "Das wird ein 6-Punkte-Spiel für uns. Wir sind schon alle motiviert darauf."

Ein Trainingslager ist im heurigen Jahr keines geplant. Das ist auch gar nicht nötig, denn in Kammer verfügt man über einen guten Trainingsplatz. "Hier haben wir alles, was wir brauchen."

Meisterfrage ist klar

"Mein Favorit ist ganz klar Schallerbach." Den zweiten Platz wird seiner Meinung nach Grieskirchen belegen. Andere Vereine für das Meisterrennen kommen für Schneidhofer nicht infrage.

