"Hätten mehr holen müssen" - Union Peuerbach trauert Punkteausbeute nach

Details Dienstag, 21. Februar 2023 11:36

Nur ein Sieg zu Hause, die schlechteste Abwehr bei Auswärtsspielen und mit nur zwölf Punkten liegt man nach der Hinrunde auf dem vorletzten Platz der Landesliga West. So lautet die durchwachsene Bilanz der Union Peuerbach. "Wir hätten sechs oder sieben Punkte mehr holen müssen. Deshalb sind wir mit der Punkteausbeute eigentlich unzufrieden. Außerdem haben uns immer wieder Verletzungen zurück geworfen", erklärt Markus Mayr, sportlicher Leiter in Peuerbach, gegenüber Ligaportal. Dennoch sieht er seinen Verein auf einem guten Weg.

Vorbereitung läuft auf Hochtouren

"Die Stimmung passt eigentlich gut. Seit 13. Jänner läuft das Training, die Jungs sind gut dabei. Wir sind auf einem guten Weg und ich glaube wir können positiv in die Saison gehen", fasst Mayr die Vorbereitung zusammen. Bereits 4 Testspiele hat man bis jetzt absolviert. Im ersten trennte man sich mit 2:2 vom SV Pichl, das zweite ging mit 1:6 gegen die SPG Wallern/St. Marienkirchen verloren. Im dritten Spiel konnte man sich 1:0 gegen Neumarkt durchsetzen und im bisher letzten Testpiel setzte es eine 1:4 Niederlage gegen die U18 der SV Ried. Ein weiteres Testpiel ist noch gegen den UFC Rohrbach-Berg geplant. In ein Trainingslager soll es in diesem Winter nicht gehen. "Wir bleiben daheim."

Neuer Trainer, vier neue Spieler

"Unser vorrangiges Ziel ist der Klassenerhalt. Es kommt natürlich immer darauf an, wieviele Mannschaften aus der Regionalliga absteigen, aber im Moment liegen wir auf einem Relegatonsplatz." Um das Ziel Klassenerhalt sicher zu erreichen, hat man neben dem neuen Trainer Davorin Kablar (zuletzt ASKÖ Oedt), auch noch 4 weitere Spieler geholt. Eldin Fejzic von Neumarkt, Mario Milic vom SV Traun und Moritz Wolfsteiner verstärken das Mittelfeld der Peuerbacher, Letzterer kann auch im Sturm eingesetzt werden. Aufgrund der noch längeren Ausfallzeit von Torhüter Fabian Barth (Meniskus), hat man mit Manuel Schörgenhofer Ersatz vom ATSV Stadl-Paura geholt. Auf der anderen Seite muss man sich von zwei Spielern verabschieden. Matthias Bräuer wechselt zum FC Altmünster und Eric Koronics heuert beim vorarlbergerischen SC Röthis an. "Er hat schon länger nicht mehr gespielt bei uns und ist jetzt in die Schweiz gezogen." Noch einen "Ausfall" hat man zu beklagen: Daniel Ammer legt eine Karrierepause ein. Außer der schweren Verletzung von Fabian Barth, hat man zum Glück keine weiteren Verletzungen zu beklagen. Der sportliche Leiter ist mit der Kaderplanung grundsätzlich zufrieden, "Ich glaube wir kommen gut durch die Saison."

Meister kann nur einer werden

"Schallerbach hat den besten Kader. Sollte nichts schiefgehen, sind sie der Favorit." Ansonsten hat Mayr keine anderen Teams auf dem Schirm. "Sie sind für mich der einzige Kanditat."

