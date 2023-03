Gmunden feiert Arbeitssieg in Schlierbach

Details Samstag, 11. März 2023 18:44

An diesem Samstagnachmittag in der 17. Runde der Landesliga West empfing der Tabellenletzte Union SRW Schlierbach den SV Gmundner Milch. Die Union Schlierbach liegt weit abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz und braucht deshalb dringend Punkte, doch genau wie auch im Hinspiel, konnte sich die Mannschaft von Trainer Christoph Brummayer mit 1:0 durchsetzen. Dieser Sieg ist den Gästen allerdings keinesfalls leicht gefallen.

Schlierbach verteidigt mit Mann und Maus

Die Gastgeber haben von Anfang an alles reingeworfen und waren vor allem physisch sehr präsent. Nach 20 Minuten kam es auch zu einem schweren Foul seitens Schlierbach. Der gefoulte Richard Veverka musste mit einer offenen Schürfwunde ausgewechselt werden. Zur Überraschung der Gäste gab es für diese Aktion nur die gelbe Karte. Doch ein paar Minuten später holte sich der selbe Spieler gleich die zweite Karte ab und von da an mussten die Hausherren zu mit 10 Mann weiterspielen. Die Gäste kreierten Chancen wie am Fließband, aber ein Tor wollte ihnen partout nicht gelingen und somit ging es dann doch etwas überraschend mit 0:0 in die Kabinen.

Sertan Cam erlöst Gmunden

In der zweiten Halbzeit ging es in der gleichen Tonart weiter. Gmunden erspielte sich eine Unzahl an Chancen, aber es sollte bis zur 67. Spielminute dauern bis Sertan Cam die mehr als verdiente Führung für die Gäste erzielt. Auch nach diesem Tor ging es für Gmunden munter weiter. Während Schlierbach weiterhin alles in das Spiel warf, was sie hatten und sich noch einige gelbe Karten mehr abholten. Am Ende schaute für Gmunden ein absolut verdienter, wenn auch nur sehr knapper 1:0-Erfolg bei der Union Schlierbach heraus. Und die Hausherren werden wohl noch eine ganze Weile auf dem letzten Tabellenplatz hängen bleiben.

Stimmen zum Spiel:

Christoph Brummayer, Trainer des SV Gmunden:

"Es war ein schwieriges Spiel auf einem kleinen Platz, der lässt nicht viel zu. Für das brutale Foul am Anfang hätte es meiner Meinung nach Rot geben müssen. Schlierbach hat heute mit Mann und Maus verteidigt. Der Sieg war sicher verdient, wir hatten viele Chancen, das war heute ein Spiel auf nur ein Tor."

Norbert Leitner, sportlicher Leiter des SV Gmunden:

"Es wahr eine sehr hektische und zweikampfbetonte Partie. Das Ergebnis ist mehr als gerecht. Schlierbach wollte uns mit sehr viel Härte die Schneid abkaufen, aber was kann man von einem Tabellenletzten ansonsten erwarten? Es war ein Arbeitssieg für uns. Wir haben viele Chancen vergeben und uns zum Glück doch noch belohnt."

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei