Überraschung in Schärding! Trainer Straif beendet erfolgreiche Tätigkeit mit sofortiger Wirkung

Details Dienstag, 04. April 2023 16:01

Seit einigen Jahren ist der SK Waizenauer Schärding in der Landesliga West stets im Spitzenfeld der Tabelle präsent. Auch in der aktuellen Saison sind die Innviertler bislang auf einem guten Weg und als Vierter von Ligaprimus Bad Schallerbach nicht allzuweit entfernt. Doch bereits in der Winterpause stand fest, dass die rund vierjährige, überaus erfolgreiche Amtszeit von Trainer Bernhard Straif im Sommer endet. Zudem steht seit geraumer Zeit mit Holger Stemplinger bereits der Nachfolger fest. Obwohl die Schärdinger seit acht Runden ungeschlagen sind und in den vier bisherigen Rückrundenspielen zehn Punkte sammelten, erklärte Coach Straif am Montagnachmittag seinen sofortigen Rücktritt.

Fehlende Motivation

"Schon im letzten Sommer habe ich mich mit einem möglichen Rücktritt beschäftigt, dann aber doch weitergemacht. Doch der Herbst war zäh und habe nach dem Ende der Hinrunde den Verantwortlichen mitgeteilt, meine Tätigkeit beenden zu wollen, und haben uns darauf verständigt, die Zusammenarbeit im kommenden Sommer zu beenden. Aber in den vergangenen Wochen habe ich gespürt, dass mir die nötige Motivation und vor einem Spiel die ansonsten übliche Nervosität fehlt. Auch über Siege konnte ich mich nicht mehr so ausgelassen freuen, wie in der Vergangenheit", erklärt der 54-jährige Trainer. "Zudem ist aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit als Lehrer der April ein starker Monat und wäre in den kommenden Wochen nicht immer zur Verfügung gestanden. Darum ist in den vergangenen Tagen der Entschluss gereift, meine Tätigkeit beim SK Schärding mit sofortiger Wirkung zu beenden. Ich wollte die Mannschaft und die Verantwortlichen am vergangenen Wochenende darüber in Kenntnis setzen, doch nach dem Sieg in Sattledt hat der Zeitpunkt nicht gepasst. Am gestrigen Montag habe ich mit Präsident Vitale ein Gespräch geführt und ihm meinen sofortigen Rücktritt mitgeteilt", begründet Bernhard Straif seine Entscheidung.

Überraschender Rücktritt ändert nichts an der sportlichen Planung

Nach einer bislang erfolgreichen Rückrunde sowie zwei Wochen vor dem Landescup-Viertelfinale gegen Wallern, kam für die Verantwortlichen der Rücktritt des Trainers aus heiterem Himmel. "Wir haben damit nicht wirklich gerechnet, akzeptieren aber die Entscheidung. Aufgrund der aktuellen Tabellensituation blicken wir der restlichen Saison gelassen entgegen, wenngleich wir insgeheim mit einer aktiven Präsenz im Titelkampf liebäugeln. Zudem steht mit dem Viertelfinale im Landescup ein Highlight auf dem Programm", meint Sportchef Andreas Michl, der trotz des überraschendes Rücktrittes von Bernhard Straif an der sportlichen Planung festhält. "Holger Stemplinger wird die Mannschaft wie geplant im Sommer übernehmen. Bis zum Ende der aktuellen Saison tragen Co-Trainer Thomas Froschauer und 1b-Coach Siegfried Krieg die Verantwortung", sagt Michl und hofft, dass der SK Schärding seine gute Serie am Gründonnerstag, im Heimspiel gegen Gmunden, forsetzen kann.

