SK Bad Wimsbach feiert und stellt Weichen für die Zukunft

Obwohl in der laufenden Rückrunde der Landesliga West gerade einmal die Hälfte der Spiele absolviert sind, hat der SK Bad Wimsbach 1933 bereits jetzt die sportlichen Weichen neu gestellt. Nicht nur dass die Mannschaft aus dem Kurort an der Alm eine tolle Frühjahrssaison spielt, fünf Siege in sechs Spielen, nur Tabellenführer Bad Schallerbach musste man sich knapp geschlagen geben, der Traditionsverein bereitet sich intensiv auf das 90-jährige Bestandsjubiläum von 30. Juni bis 2. Juli vor und hat sich auch personell verstärkt.

Alle Mann (bleiben) an Bord

So angelten sich die Grün-Weißen mit dem erfahrenen Fußballfunktionär Hans Kronberger einen neuen Sportchef. Ihm gelang es in kürzester Zeit mit allen Spielern ein-bzw. sogar mehrjährige Vereinbarungen zu schließen und somit die gesamte Mannschaft an Bord zu halten. Damit ist gewährleistet, dass das Gros der Mannschaft weiterhin von regionalen Stammspielern gebildet wird, nur fünf Kicker des 20-Mann-Kaders sind kürzer als drei Jahre beim SKW. Zudem dürfen sich die SKW-Fans ab Juli mit dem neu verpflichteten, 27-jährigen Alexander Bauer auf einen zusätzlichen Klassekicker freuen, welcher sogar Zweitligaerfahrung (GAK) mitbringt.

Perfekte Infrastruktur, großartiges Umfeld

"Dank der ausgezeichneten Stimmung, einem perfekten Umfeld, das vom Kunstrasen über das eigene Fitnessstudio bis hin zum warmen Essen nach dem Training reicht und nicht zuletzt der sportlichen Perspektive, war es nicht allzu schwer, die Spieler bereits jetzt von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen. Das Alexander Bauer seine fußballerische Auszeit beendet und uns als Führungsspieler verstärkt, ist für uns natürlich eine besondere Auszeichnung", so Hans Kronberger.

Thomas Plasser soll SKW an die Spitze führen

Kontinuität gilt in Bad Wimsbach auch beim Trainerteam als Erfolgsrezept. Daher wird der seit fünf Jahren überaus erfolgreich amtierende A-Lizenz-Trainer Thomas Plasser auch weiterhin die sportlichen Geschicke lenken. "Wir sind dankbar und happy, dass uns Thomas wieder zugesagt hat. Wir sind sicher, mit ihm und seinem Trainerteam (Co-Trainer Max Brameshuber und Gerald Hofer, Tormanntrainer Manuel Schindler) den angestrebten Stockerlplatz im neuen Meisterschaftsjahr erreichen zu können", hält Kronberger auch mit der Zielsetzung des Traditionsvereins nicht hinter dem Berg.

Bezirksliga als Ziel für zweite Mannschaft

Die überwiegend aus U17-Spielern bestehende zweite Kampfmannschaft "SK Wimsbach Juniors", die derzeit am dritten Platz in der 2. Klasse 1b liegt, soll sich unter Trainer Helmut Winitzky rasch weiterentwickeln. "Damit wir dauerhaft einen adäquaten Unterbau für die Landesligamannschaft verfügbar haben, wollen wir unsere Juniors kommendes Jahr in die 1. Klasse, mittelfristig sogar in die Bezirksliga führen", ist der neue Sportchef überzeugt, dass qualitative Jugendarbeit die Basis für dauerhaften Erfolg ist.