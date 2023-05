SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b verliert nach Trainerwechsel

Details Montag, 01. Mai 2023 18:16

Am Wochenende machte die Nachricht die Runde, dass sich die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b von seinem bisherigen Trainer Werner Topf trennt. Das entschied der Vereien in einer gemeinsamen Sitzung, wie Obmann Chrisian Ortner gegenüber Ligaportal erklärt: "Wir haben uns vor zwei, drei Wochen zusammengesetzt und vereinbart, wir schauen uns das nochmal ein bisschen an. Letzte Woche sind wir nach dem Spiel gegen Esternberg nochmal beisammen gesessen und haben beidseitig entschieden, dass es das Beste für alle Beteiligten wäre, wenn wir uns trennen."

Meistertitel in der Bezirksliga

Mit Werner Topf, der seit Beginn Bestandteil der Mannschaft war, konnte man nach den zwei abgebrochenen Saisonen während der Coronapandemie den Meistertitel in der Bezirksliga West und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga West feiern. Nach der jüngsten Negativspirale kam es allerdings zur Trennung. Von den letzten 5 Spielen konnte man nur eines gewinnen, während man drei Niederlagen hinnehmen musste. Bis auf Weiteres übernehmen der bisherige Co-Trainer Manuel Niedermair und 1c-Spielertrainer Mathias Kimpflinger das Training der Kampfmannschaft. Der Trainererffekt ist im ersten Match allerdings ausgeblieben. Das Spiel gegen die Union Unis Gschwandt ging mit 0:2 verloren. "Wir hatten auf einen Sieg gehofft, aber es ist leider nichts geworden"s, so Ortner. Eine Trendumkehr ist allerdings den Gästen gelungen, die nach zuletzt vier Niederlagen in Folge wieder einen Sieg einfahren konnten. Die Treffer erzielten Tarik Ramakic und Nedem Rizvanovic.

