Union Pettenbach mit deutlichem Sieg gegen St. Marienkirchen

Details Samstag, 06. Mai 2023 17:21

Am gestrigen Freitagabend empfing die Union Sparkasse Pettenbach die SPG ASV St.Marienkirchen/Wallern 1b im Rahmen der 25. Runde der Landesliga West in der Pettenbacher ROBEX Arena vor einem Publikum von rund 300 Zusehern. Die Gastgeber aus Pettenbach befanden sich im Vorfeld der Partie mit 27 Zählern im vermeintlichen Niemandsland der Liga und konnten ohne Druck aufspielen. Auf Seiten der Gäste aus St.Marienkirchen gab es in der verganenen Woche Neuigkeiten über die Neubesetzung des Trainerpostens für die neue Saison: Der 33-jährige Josef Iglseder wird auf Werner Topf folgen und die St.Marienkirchner in der nächsten Saison coachen.

Später Doppelschlag der Pettenbacher

Obwohl die Schützlinge von Thomas Löberbauer ohne großem Druck aufspielen konnten, fanden sie gegen die umtriebigen Gäste aus St.Marienkirchen nur schwer in die Partie. Man konnte sich zwar mehrere Chancen erarbeiten, allerdings scheiterte man entweder an Andreas Horwath im Tor von St.Marienkirchen oder an der eigenen Chancenverwertung. In der 38. Spielminute gelang dem Pettenbacher Stoßstürmer Mattia Olivotto jedoch der Dosenöffner und er brachte die Heimmannschaft mit einem verwandelten Elfmeter in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte Ulrich Keck dann sogar noch auf 2:0 erhöhen und die Löberbauer-Elf konnte entspannt in die Halbzeitpause gehen.

Hausherren setzen Dominanz fort

Denen Hausherren gelang es auch in der zweiten Hälfte, die Dominanz aus den letzten Minuten der Hälfte mitzunehmen und man spielte weiterhin munter nach vorne. Die Gäste aus St.Marienkirchen konnten denen Pettenbachern im zweiten Durchgang nur noch kaum Paroli bieten. Denen Gastgebern gelang es nämlich das Spielgeschehen weitestgehend dominieren und sich weitere Chancen zu erarbeiten, allerdings ließ die Torausbeute bis zur 83. Spielminute zu Wünschen übrig. Doch dann gelang dem polyvalent einsetzbaren Offensivspieler Pascal Waldl, der eine sensationelle Leistung an den Tag legte, der verdiente Treffer zur 3:0 Führung für die Hausherren. Doch damit nicht genug. Die Pettenbacher ließen einfach nicht nach und man konnte in der Nachspielzeit auch noch den vierten Treffer erzielen. In der ersten Minute der Nachspielzeit war der Joker Tobias Riedler zur Stelle und konnte den letzten Treffer im Spiel zur 4:0 Führung für die Pettenbacher erzielen.

Thomas Löberbauer, Trainer Union Pettenbach:

"Die Partie war in der Anfangsphase ein offener Schlagabtausch. Uns ist es jedoch dann gelungen, dass wir aus unseren Chancen auch Tore gemacht haben und am Ende des Tages konnten wir einen sehr verdienten Sieg einfahren, auf den wir definitiv aufbauen können."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

