FC Andorf präsentiert Erfolgstrainer und freut sich auf drei Rückkehrer

Details Dienstag, 09. Mai 2023 17:10

In der Hinrunde der Landesliga West war die SPG Andorf/Sigharting im Aufstiegskampf präsent und überwinterte als Dritter lediglich vier Punkte hinter Ligapriums Bad Schallerbach. Daran konnten die Pramtaler im Frühjahr bislang nicht anknüpfen, fuhren in den acht bisherigen Rückrundenspielen lediglich drei "Dreier" ein und rutschten mit nur einem mickrigen Punkt aus den letzten vier Partien aus dem oberen Drittel der Tabelle. Auch wenn sich die Andorfer auf der Zielgeraden der aktuellen Meisterschaft ordentlich präsentieren wollen, wird der Fokus bereits auf die nächste Saison gerichtet. Die Personalplanung ist weit fortgeschritten, steht nicht nur der neue Trainer fest, auch die Rückkehr von drei Akteuren ist in tockenen Tüchern.

Fehlender Lauf und Verletzungen

"Nach der starken Peformance im Herbst wollten wir auch im Frühjahr in der Tabelle ganz vorne mitmischen. Doch leider ist es uns in der Rückrunde bislang nicht gelungen, eine Serie zu starten, zudem haben wir aufgrund von Verletzungen zahlreiche Ausfälle zu beklagen", spricht Obmann Reinhard Köstlinger unter anderem Ivan Grabovac (Kreuzbandriss) und Philipp Bauer, der vor einer Meniskus-Operation steht, an. "Auch in den kommenden Wochen wird es nicht einfach, so stehen uns am Freitag, im Heimspiel gegen Schalchen, fünf Stammkräfte nicht zur Verfügung. Dennoch haben wir die Saison noch nicht abgehakt und streben nach wie vor einen Top-Drei-Platz an. Dieses Ziel ist ein realistisches, zumal uns vom aktuellen Dritten aus Grieskirchen derzeit nur drei Punkte trennen. Aber neben dem nötigen Quäntchen Glück fehlt uns seit geraumer Zeit auch ein Knipser, der die kreierten Chancen verwertet", so Köstlinger.

Erfolgstrainer schwingt ab Sommer wieder das Zepter - drei Rückkehrer

Nach vier erfolgreichen Jahren endet im Sommer die Amtszeit von Coach Josef Hamedinger, der sich eine Auszeit nimmt. Der Nachfolger des 59-jährigen Übungsleiters steht bereits fest. Mit Bernhard Straif, der vor wenigen Wochen seine Tätigkeit bei Liga-Konkurrent SK Schärding vorzeitig beendet hatte, kehrt ein "alter Bekannter" ins Pramtal zurück. "Unter seiner Führung sind wir 2017 in die OÖ-Liga aufgestiegen und hätten nach seiner Rückkehr nichts dagegen, eine ähnliche Richtung einzuschlagen. Es ist kein Geheimnis, dass wir in der nächsten Saison aktiv im Aufstiegskampf mitmischen wollen und trauen uns eine Präsenz im Spitzenfeld der Tabelle auch zu", meint der Obmann, der die Kaderplanung weit vorangetrieben hat. Neben der Verpflichtung von Benhard Straif ist auch die Rückkehr von drei Akteuren in trockenen Tüchern, werden Jacob Manetsgruber und Thomas Kickinger (beide Grieskirchen) sowie Benedikt Großbötzl (SK Schärding) ab Sommer wieder das FCA-Trikot tragen. "Darüberhinaus ist aktuell nichts geplant, wenngleich in einer Übertrittszeit sich immer etwas Interessantes ergeben kann. Erfreulich ist, dass aus heutiger Sicht keine Abgänge zu erwarten sind", blickt Reinhard Köstlinger der kommenden Transferzeit gelassen entgegen.

