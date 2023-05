120 Minuten pure Spannung! Bad Schallerbach gewinnt den Transdanubia Landescup in der Verlängerung (mit Fotos)

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 23:24

Der Meisterschatsbetrieb neigt sich langsam dem Ende hinzu und die Cupsaison des Transdanubia Landescup nahm am gestrigen Donnerstagabend bereits ihr Ende. Im Finalspiel des Cups duellierten sich der SPG SV Zaunergroup Wallern und der SV sedda Bad Schallerbach in Wallern, der zweitplatzierte der LT1 OÖ-Liga gegen den Krösus der Landesliga West. In den letzten 5 Aufeinandertreffen auf Pflichtspielebene konnten sich die Gastgeber aus Wallern fünf Mal durchsetzen und aufgrund der Ligendifferenz galten die Gastgeber erneut als vermeintlicher Favorit.

Wallern beginnt mutig und belohnt sich früh

Die Gastgeber aus Wallern, die das Spiel im heimischen Stadion austragen durften, machten von Beginn an ordentlich Dampf in der Offensive. Bereits in der siebten Spielminute gelang denen Hausherren der Führungstreffer. Philipp Mitter stand nach einem Eckball goldrichtig und nickte das runde Leder gekonnt in die Maschen zur 1:0 Führung für Wallern. Die Dominanz der Gastgeber kippte allerdings im weiteren Spielverlauf immer mehr zu Gunsten der Gäste aus Bad Schallerbach. Diese konnten sich insbesondere in der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit einige Chancen erarbeiten und sich kurz vor dem Halbzeitpfiff auch noch belohnen. Alexander Fröschl verwertete eine Zuckerflanke in der 41. Spielminute eiskalt und erzielte den verdienten Ausgleich für die Bad Schallerbacher.

Last-Minuten-Wahnsinn bringt Wallern in die Verlängerung

Vor einer Kulisse von über 1.200 Zusehern ging das Spiel dann in die zweite Hälfte. In dieser wurden die Gäste aus Bad Schallerbach immer stärker und man konnte sich ein leichtes Chancenplus erarbeiten. Es ging ständig hin und her und die Zuseher konnten ein richtig spannendes Finale in Wallern verfolgen. Als alles auf die Verlängerung hindeutete, konnten die Gäste aus Bad Schallerbach jedoch kurz vor Schluss in Front gehen. Nach einem Freistoß von Dominik Stadlbauer fand der Ball den Weg ins Tor - die Kugel wurde zwar noch leicht abgefälscht und fand den Weg in die Maschen per Abpraller, doch das Tor wurde Stadlbauer zugeschrieben.

Und wenn man glaubt, es geht nicht mehr...

...kommt in der Nachspielzeit der Ausgleich her! Mario Mitter wurde in der 90. Minute eingewechselt und zwei Minuten später war er plötzlich der vermeintliche Cup-Held für die Gastgeber aus Wallern, nachdem er nach einem Eckball den Last-Minute-Ausgleich erzielen konnte. Somit ging es in die Verlängerung. In der Verlängerung ging es dann noch einmal ordentlich zur Sache. Das Spiel entwickelte sich zu einem offenem Schlagabtausch mit offenem Ende für beide Seiten. Auch in der zweiten Hälfte der Verlängerung verzichtete der Bad Schallerbacher Trainer Erich Renner auf seine Einwechselspieler und ließ sein Wechselkontigent unausgeschöpft. Dies sollte sich dann in der 115. Minute bewähren. Miliam Guerrib, Kapitän der Bad Schallerbacher, war in jener Spielminute nach einem wunderschönen Angriff der Gäste zur Stelle und bolzte das Spielgerät mit all seiner Erfahrung in die Maschen und mitten ins Herz der Heimmannschaft. Diese konnten in der Schlussoffensive kein Tor mehr erzielen und der SV sedda Bad Schallerbach wurde somit der Transdanubia Landescup Sieger 2023!

Thomas Schuster, sportlicher Leiter Bad Schallerbach

"Top Kulisse, Top Veranstaltung. Mit der Dauer des Spiels sind wir immer besser in die Partie gekommen und konnten Wallern Paroli bieten. In der Verlängerung war die Partie dann auf Messerschneide und wir konnten uns schlussendlich knapp durchsetzen."

Die Besten: Maier Florian, Alexander Fröschl (beide Bad Schallerbach), Philipp Mitter, Oliver Affenzeller (beide Wallern)

Fotos: Harald Dostal

