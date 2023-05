Vertrag wird nicht verlängert: ATSV Sattledt und Trainer Robert Lenz gehen ab Sommer getrennte Wege!

Details Donnerstag, 25. Mai 2023 20:54

Zu Beginn der Woche hat Robert Lenz, im Moment noch Trainer von ATSV Bamminger Sattledt in der Landesliga West, eine wegweisende Entscheidung getroffen. Nach langem Abwägen und Gesprächen mit der sportlichen Leitung, entschloss sich der Trainer gegen eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages und für eine neue Herausforderung, über die es zum aktuellen Zeitpunkt noch keine konkreten Infos gibt.

Sattledt mit bester Saison seit acht Jahren

Die Formkurve der Sattledter zeigte seit der Amtsübernahme von Lenz im vergangenen Februar konstant nach oben. Als Lenz kam, befanden sich die Sattledter noch in der Abstiegszone. Allerdings gelang es ihm, seinem Trainerteam und der Mannschaft, den Abstieg abzuwenden und sich auch spielerisch weiterzuentwickeln. Der deutsche Trainerneuling begann seine Karriere als Fußballspieler in der Jugend von Union Berlin, spielte allerdings die meiste Zeit in Österreich bei den Vereinen Grödig, Hertha Wels, FC Wels oder auch beim SV Griesskirchen, wo er seine erfolgreichste Zeit hatte. Seine Erfahrungen aus all diesen Stationen kann er mittlerweile als Trainer gut einsetzen und hat bei Sattledt im vergangenen Jahr eine spielerische Weiterentwicklung vorangetrieben. Dies zeigt sich auch am momentanen Tabellenbild, auf dem die Sattledter auf dem souveränen neunten Platz mit 35 Punkten rangieren.

Lenz' Ambitionen und Sattledts finanzielle Situation kommen auf keinen Nenner

Trotz der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Sattledt und Lenz, hat sich der Trainer dazu entschieden, den Vertrag nicht zu verlängern. Dies liegt primär er am limitierten finanziellen Spielraum in der Kaderzusammensetzung für die kommende Saison. Wie viele andere Vereine kämpft auch der ATSV Sattledt noch mit den Nachwehen der Pandemiezeit und man ist dadurch nicht in der Lage, einen Kader zu finanzieren, der um die Meisterschaft mitspielen kann, wie Robert Lenz es sich wünschen würde. Die Entscheidung für eine neue Herausforderung war für ihn auf alle Fälle keine leichte, da er einen guten Draht zur Mannschaft hatte und sich auch im Verein sehr wohlgefühlt hat, doch seine persönlichen Ziele als Trainer waren letztendlich ausschlaggebender.

Zukunft von Lenz ist jetzt offen

Stand jetzt steht Sattledt noch ohne neuem Trainer und Lenz ohne neuem Verein für 2023/24 dar. Dies soll sich jedoch auf beiden Seiten schon bald ändern. Lenz ist grundsätzlich für vieles offen. Auch wenn er mit der OÖ-Liga liebäugelt, kann er sich auch andere Projekte vorstellen, bei Vereinen mit Aufstiegsambitionen. Wohin die Reise geht ist somit noch unklar. Klarer hingegen sind seine Abschiedsworte:

"Ich bin dem ganzen Verein unheimlich dankbar für die gemeinsame Zusammenarbeit und möchte mich noch einmal bei jedem einzelnen bedanken. Ich wünsche Sattledt nur das Beste und freue mich, wenn sich die Wege in Zukunft wieder kreuzen sollten."

