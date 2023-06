SK Kammer verpflichtet OÖ-Liga-Meister-Trainer

Details Mittwoch, 14. Juni 2023 17:38

Nach einem achten Platz im Vorjahr kam der SK UEBEX LED Kammer auch gut durch die vergangene Saison der Landesliga West, belegte erneut den achten Rang und landete genau in der Mitte der Tabelle. "Wir haben ausgezeichnete Spiele abgeliefert, eine überaus solide Saison absolviert und freuen uns darüber. Nach der schwierigen Corona-Zeit sind wir nun endgültig in der Landesliga angekommen und konnten uns in Oberösterreichs zweithöchster Spielklasse etablieren", erklärt Sportchef Markus Schneidhofer, dem nach dem Ende der zweiten überaus erfolgreichen Amtszeit von Coach Roland Krammer - auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter - ein Coup gelang und den Meister-Trainer aus der OÖ-Liga an den Attersee lotsen konnte.

Roland Krammer beendet zweite Amtszeit

"Schon in seiner ersten Amtszeit war Krammer überaus erfolgreich. Nach der schwierigen Corona-Zeit ist er auf die Trainerbank zurückgekehrt und hat gemeinsam mit Co-Trainer Jürgen Schobesberger tolle Arbeit geleistet. Mit seiner enormen Erfahrung hat Roland die Spieler weiterenwickelt, das Team gefestigt und eine schlagkräftige Mannschaft geformt", unterstreicht der Sportliche Leiter die Qualitäten des nunmehrigen Ex-Trainers. Auf der Suche nach einem Nachfolger ist Schneidhofer in der noch jungen Sommerpause in der OÖ-Liga fündig geworden.

Jürgen Schatas übernimmt das Zepter

"Als ich gehört habe, dass Jürgen Schatas seine Tätigkeit in Oedt beenden wird, habe ich mit ihm sofort Kontakt aufgenommen. Da Jürgen in Timelkam wohnt und etliche Spiele von uns besucht hat, war eine gute Gesprächsbasis vorhanden und freuen uns, dass wir uns mit einem der erfolgreichsten Trainer Oberösterreichs auf eine Zusammenarbeit verständigen konnten", spricht Markus Schneidhofer von einem Coup. Jürgen Schatas hatte die ASKÖ Oedt in der vergangenen Saison in der OÖ-Liga zum Meistertitel geführt. Davor war der 53-jährige Coach in Vöcklamarkt tätig und stieg mit der UVB in die Regionalliga auf. "Es ist uns gelungen, Jürgen vom Potenzial unseres Vereins und auch der Mannschaft zu überzeugen und konnten ihm ein Engagement schmackhaft machen. Wir sind fest davon überzeugt, mit Schatas den nächsten Entwicklungsschritt setzen zu können und möchten uns in der kommenden Saison im Bereich des oberen Tabellendrittels präsentieren", so Schneidhofer.

Bislang vier neue Kräfte und drei Abgänge

In Kammer wurde nicht nur ein neuer Trainer verpflichtet, auch am Spielersektor hat sich bereits einiges getan. So wechselten Dennis Schönegger und Lukas Hüttmaier gemeinsam von Vöcklamarkt zum SK. Zudem stehen mit Johannes Hemetsberger und Simon Sagerer zwei Neuerwerbungen vom UFC Attergau zur Verfügung. "Allzu viel wird sich im Sommer nicht mehr tun, aktuell halten wir jedoch Ausschau nach einem Verteidiger", möchte der Sportchef weitere Zugänge nicht ausschließen. Beim Trainingsauftakt wird Neo-Coach Schatas drei Akteure nicht begrüßen können. Während Jannik Schwamberger-Lukas nach Vöcklamarkt zurückkehrt, ist David Habring beruflich in Linz tätig und sucht in der Landeshauptstadt einen Verein. Zudem hängt ein Urgestein die Schuhe an den Nagel: Nach einem Kreuzbandriss beendet Patrick Kroissmayr seine Karriere.

