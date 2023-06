SK Bad Wimsbach: Sieben Meistertitel, ein Cupsieg und 90 Jahre Fußballtradition

Beachtliche Bilanz: Sieben Meistertitel und ein Cup-Sieg

Der Bad Wimsbacher Sportklub wurde 1933 gegründet, seit 1945 wird in der Kurort-Marktgemeinde Meisterschaft gespielt. "In diesen neun Jahrzehnten konnten wir sieben Meistertitel und den bereits legendären Sieg im Landescup erringen", ist der junge Obmann Michael Rath (33 Jahre) stolz auf seine "Grün-Weißen". Die Saison 2015/16 gilt mit dem Erreichen des vierten Platzes in der Landesliga West, dem Sieg im Landescup gegen SV Grieskirchen (im Elfmeterschießen) sowie dem darauffolgenden sensationellen 3:1-Erfolg in der ersten Runde des ÖFB-Cups gegen Austria Salzburg als erfolgreichstes Jahr in der Gesichte des Vereins. Unvergesslich bleibt trotz der klaren 0:5-Niederlage auch das Zweitrundenmatch im ÖFB-Cup gegen Sturm Graz, das zum Besucherrekord von 3.000 Zuschauer im Hofmaninger-Stadion führte.

Königstransfer: Ex-GAK-Spieler Alexander Bauer kommt

Die abgelaufene Meisterschaft beendete der von Trainer Thomas Plasser geführte Landesligist am sechsten Platz. "Für das neue Fußballjahr streben wir eine Verbesserung an, das erklärte Vereinsziel ist ein Stockerlplatz", gibt sich Sportchef Hans Kronberger ambitioniert und beteuert, "auch keine Scheu vor einem eventuellen Aufstieg in die OÖ-Liga zu haben; die wieder eingeführte Relegation zwischen Landes- und OÖ-Liga bietet dafür eine zusätzliche Chance". Abgänge gibt es in Wimsbach bis auf den zweiten Tormann Thomas Steinböck (zu Ohlsdorf) keine, dafür gelang mit der Verpflichtung des ehemaligen Zweit- und Regionalliga-Kickers Alexander Bauer (ehemals GAK, Oedt, FC Wels) ein Königstransfer. Der 27-jährige Mittelfeldspieler absolvierte zuletzt sein Studium in Holland und startet in Bad Wimsbach neu durch. Mit Stefan Tiefenthaler (Union Gschwandt) wurde ein weiterer Offensivspieler verpflichtet.

Schönste Fußballarena - perfekte Infrastruktur

Besonders stolz sind die Wimsbacher auf ihr 2020 ausgebautes "Hofmaninger-Stadion". Dieses gilt als eine der attraktivsten Sportanlagen im ganzen Land. Neben dem Hauptfeld stehen den zehn aktiven SKW-Mannschaften ein Kunstrasenplatz, zwei Trainingsfelder mit Naturrasen, sechs Mannschaftskabinen sowie ein anspruchsvolles Fitnessstudio und das "33-Stüberl" als geselliger Treffpunkt zur Verfügung. Auf zwei Tribünen finden über 600 Zuschauer überdachte Sitzplätze. Modernste Technik von der 20 m2 großen Vidiwall, einem Livestream-Kamerasystem bis hin zur eigenen Strom- und Warmwasserversorgung sorgen sowohl für Infotainment als auch Nachhaltigkeit. Aus gutem Grund ist Bad Wimsbach auch Standort für den Hauptkader des LAZ Wels.

180 Jahre Fußballtradition: SKW trifft auf Austria Salzburg

Unter dem Motto "180 Jahre Fußball-Tradition" bestreiten der SKW im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten am Freitag, 30. Juni (19 Uhr) ein Freundschaftsspiel gegen den ehemaligen Cup-Gegner SV Austria Salzburg. Die Gäste aus Salzburg wurden ebenfalls 1933 gegründet, sind also auch bereits 90 Jahre jung und seit dem Cupspiel 2016 mit den Almtalern freundschaftlich verbunden. Eintrittskarten gibt es ab sofort online unter https://tickets.skw1933.at!

Ein Fest für Jedermann - dreitägiges Jubiläumsfest des SKW 1933

Anlässlich des Bestandsjubiläums bietet der SKW 1933 im Hofmaninger-Stadion an drei Tagen ein buntes Rahmenprogramm für die gesamte Region:

Freitag, 30. Juni:

ab 16:00 Uhr - Familienfest

17:00 Uhr - LAZ-Nachwuchsduell Wels - Ried

19:00 Uhr - SK Bad Wimsbach1933 - SV Austria Salzburg