SK Bad Wimsbach: Neuer Hauptsponsor ermöglicht nächste Entwicklungsschritte

Klarer Sieg gegen Regionalligist Austria Salzburg

Im Jubiläumsspiel gegen den ebenfalls 90-jährigen SV Austria Salzburg (Regionalliga West) zeigten sich die Gastgeber von ihrer besten Seite und siegten klar mit 4:1 (2:1). Mehr als 700 SKW-Fans freuten sich im Hofmaninger-Stadion über einen beherzten Auftritt ihrer Mannschaft und bejubelten vier wunderschöne Treffer von Bajram Gas, Michael Hochreiter, Jakob Stockinger und Neuzugang Stefan Tiefenthaler. SKW-Trainer Thomas Plasser setzte dabei den gesamten 20 Mann-Kader ein und zeigte sich mit der Leistung seiner Jungs nach nur zwei Trainingseinheiten hoch zufrieden.

SKW erstmals mit drei Mannschaften

Bei den Grün-Weißen geht aber nicht nur die Kampfmannschaft in der Landesliga West mit großen Ambitionen in die neue Meisterschaft, auch die 1b-Mannschaft will sich positiv in Szene setzen und strebt den Aufstieg in die 1. Klasse an. Für das aus eigenen Youngsters bestehende Team konnte ebenfalls ein Namenssponsor gewonnen werden, weshalb diese als "SK PV-Beiskammer Wimsbach Juniors" in der 2. Klasse Mitte-West antreten werden.

Um alle jungen Kicker nach Absolvierung der SKW-Nachwuchsabteilung im Verein halten zu können, wurde eine dritte Meisterschaftsmannschaft ("SK Bad Wimsbach 1c") gemeldet, die am Reserve-Bewerb der 2. Klasse Mitte-West teilnimmt. "Damit werden knapp 60 erwachsene Kicker bei uns in der neuen Saison Meisterschaft spielen, was natürlich eine gehörige Aufgabe für unser Trainer- und Organisationsteam bedeutet", so Sportchef Hans Kronberger. Geplant seien wöchentlich zwei Spieltage, die KM wird in der Landesliga ihre Heimspiele hauptsächlich am Freitagabend austragen, die SKW-Juniors und die 1c-Mannschaft in der 2. Klasse Mitte-West am Samstag oder Sonntag absolvieren.