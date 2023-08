Kick-Ass-Summer-League: FC Andorf gelingt Titelverteidigung

Details Montag, 31. Juli 2023 11:26

Nach 2021 gewann der FC Illumina Andorf aus der Landesliga West auch in diesem Jahr Jahr die Kick-Ass-Summer-League. Das Team von Co-Trainer Thomas Froschauer, der seinen urlaubenden „Boss“ Bernhard Straif vertrat, besiegte im Finale die Union Ziegelwerk Senftenbach (Bezirksliga West) mit 2:1. Die Union Peuerbach belegte den dritten Rang – der große Sieger des Tages kam allerdings aus Senftenbach.

Am Ende setzte sich der Favorit dann doch durch: Im großen Finale der Kick-Ass-Summer-League bekamen die rund 800 Zuschauer in Lambrechten ein spannendes Fußballspiel zwischen dem FC Andorf und der Union Senftenbach zu sehen, bei dem der Landesligist am Ende dank der Tore von Thomas Kickinger, der bereits mit dem ersten Angriff traf, und Benedikt Großbötzl als Sieger vom Platz ging. Der 1:2 Anschlusstreffer durch Fabian Glasner war dann zu wenig „Es war ein hart umkämpftes Spiel, bei dem wir als glücklicheres Team den Platz verlassen konnten“, sagte FCA-Keeper Manuel Oberauer. „Wir haben gut begonnen, es allerdings verpasst, nachzulegen“, fügt Teamkollege Manuel Illibauer hinzu.

Feichtinger liebäugelt mit Karriereende

„Unseren Neuzugang Daniel Praschl, der leider verletzt fehlte, konnten wir nicht ersetzten. Daniel hat offensiv eine gewaltige Qualität. Aber es gibt keine Ausreden, wir haben eine klasse Truppe und mit der Kick-Ass-Summer-League auch eine gute Vorbereitung gespielt“, sagte Senfenbachs Trainer Martin Feichtinger, der im Gespräch mit Radio FRIauch erklärte, dass es mit 40 Jahren vermutlich seine letzte Saison als aktiver sein wird. "Der Körper schreit nach einem Ende", so der Eitzinger.

Entscheidung durch Penalty-Shoot-Out

Zuvor, im Spiel um Platz drei, welches ebenfalls in Lambrechten stattfand, trennten sich die Union Peuerbach, die mit einer B-Elf antrat, und der SV Riedau 1:1. Marvin Stögermüller brachte den Landesligisten in der 23. Spielminute in Front, Jannik Wesner glich in der 73. Minute per Strafstoß aus. Da es nach 90 Minuten keinen Sieger gab, musste das Penalty-Shoot-Out für die Entscheidung sorgen. Dort mussten die Spieler innerhalb von zwölf Sekunden von der Mittellinie auf den Torhüter zulaufen und abschließen. Am Ende hatte die Union Peuerbach mit 3:2 das glücklichere Ende für sich. „Kein Beinbruch“, sagte SVR-Trainer Roland Hofpointner nach dem Spiel.

Senftenbacher wird zum Glückspilz des Tages

Neben der Siegerehrung fand bei der anschließenden Champions-Night auch eine Verlosung mit elf hochwertigen Preisen im Gesamtwert von 16.000 Euro statt. Patrick Braumann, Mittelfeldspieler der Union Senftenbach, durfte sich nicht nur über einen 1.000 Euro-Wellness-Gutschein freuen, sondern auch über den Hauptpreis, ein Auto für ein Jahr inklusive Versicherung und Benzin. „Eine toll organisierte Veranstaltung. Ein großes Lob an den SV Lambrechten dafür, was hier auf die Beine gestellt wurde“, erklärte Stargast Michael Angerschmid im Rahmen der Siegerehrung.

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei