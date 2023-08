Union Gschwandt knöpft FC Andorf einen Punkt ab

Details Sonntag, 20. August 2023 13:25

In der dritten Runde der Landeslig West hatte die Union Unis Gschwandt den FC Illumina Andorf zu Gast. Die Gastgeber haben bisher ihr einziges Spiel in dieser Saison gewonnen, die Gäste haben bisher ein Spiel gewonnen und eines verloren. Die Gäste zählen auch in dieser Saison wieder zum Favoritenkreis der Liga und das wollten sie auch dieses Mal wieder unter Beweis stellen. Alllerdings ist ihnen das gegen die Union Gschwandt nicht gelungen. Am Ende trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden.

Andorf mit dem besseren Start

Die Anfangsphase der Partie gehört eindeutig den Gästen aus Andorf. Nach einer Viertelstunde zeigt der Schiedsrichter dann auf den Elfmeterpunkt nachdem ein Spieler von Gschwandt seinen Gegenspieler festgehalten hat. Lukas Zikeli verwandelt den Elfmeter in der 16. Minute zur 1:0-Führung für seine Mannschaft. Nach dem Rückstand nehmen die Gastgeber zunehmend das Zepter in die Hand und es entwickelt sich ein offener Schlagabtausch zwischen beiden Teams. Zwei Minuten vor dem Pausenpfiff erzielt Gschwandt dann den verdienten Ausgleichstreffer. Nach einer Aktion über die linke Seite steckt Raphael Wiesbauer den Ball zu seinem Mitspieler Redim Ronaldo, der die Chance zum Ausgleich verwertet.

Partei bleibt weiter offen

In der 55. Minute können die Gäste erneut in Führung gehen. Nachdem die Heimmannschaft es gleich mehrmals nicht schaft den Ball sauber zu klären, landet der Ball bei Jacob Manetsgruber, der mit einem schönen Weitschuss die Führung für sein Team erzielt. Die Gastgeber lassen sich auch nach dem erneuten Rückstand nicht unterkriegen und drücken auf den Ausgleich, der ihnen auch kurz danach gelingt. In der 60. Minute zeigt der Schiedsrichter nach einem Foulspiel erneut auf den Punkt, aber dieses Mal im Strafraum der Gäste. Janko Sirocic übernimmt die Verantwortung und erzielt den Ausgleich für seine Mannschaft. Danach ist das Spiel erneut eine offene Angelegenheit mit Chancen auf beiden Seiten, aber kein Team schafft es mehr den Ausgleich zu erzielen und somit endet die Partei mit einem gerechten 2:2-Unentschieden.

Stimme zum Spiel:

Lukas Hemer, Trainer Union Gschwandt:

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Andorf gehört zu den Titelkandidaten. Das war heute ein sehr rassiges Spiel und ein offener Schlagabtausch. Den Punkt haben wir uns heute verdient."

