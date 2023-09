Unterhaltsames Spiel zwischen SPG Schärding und Grieskirchen endet ohne Tore

Details Samstag, 23. September 2023 11:34

Am Freitagabend trafen in der Landesliga West die SPG SK Waizenauer Schärding/ATSV und der SV Pöttinger Grieskirchen aufeinander. Bei den Schärdingern will sich der Erfolg der Vorsaison noch immer nicht so recht einstellen. Erst fünf Punkte konnte man in dieser Saison holen und in der Tabelle liegt man derzeit auf einem enttäuschenden zwölften Tabellenplatz. Deutlich besser sieht die Lage bei den Gästen aus. Mit stolzen 15 Punkten steht man derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Ein Sieg täte den Gastgebern also nicht nur für das Punktekonto, sondern auch für die Moral gut. Aus dem erhofften Sieg wurde allerdings nichts und auch die Gäste hätten sich von diesem Spiel bestimmt mehr erwünscht. Das Spiel endet mit einem torlosen, aber durchaus unterhaltsamen Unentschieden.

Grieskirchen in Hälte eins die bessere Mannschaft

In der Anfangsphase sind die Gäste das bessere Team, vor allem ihre Nummer 9 Murus Midzic testet Schärdings Goalie Andreas Michl gleich zweimal innerhalb der ersten Viertelstunde, der aber zweimal sicher hält. Überhaupt ist Michl heute der Fels in der Brandung für die Heimmannschaft. Besonders deutlich wird das in der 36. Minute: Wieder ist es Midzic der sich durch die gegnerische Abwehr tankt und völlig alleine vor Michl steht, dieser pariert seinen Schuss aber auf sensationelle Art und Weise. In der 41. Minute hält er einen Schuss von Grieskirchens Florian Frauenhuber erneut sehr stark. Die Gastgeber kommen in der ersten Hälfte nie wirklich gefährlich vor das gegnerische Tor.

Zweite Hälfte etwas ausgeglichner

Auch in der zweiten Halbzeit kommen die Gäste zu zahlreichen guten Chancen, die aber von Schärdings Schlussmann zunichte gemacht werden. In der 60. Minute hält er einen strammen Schuss vom Sechzehner, in Minute 73 einen Schuss des eingewechselten Benjamin Suljanovic. Die Gastgeber kommen in der zweiten auch zu mehr Möglichkeiten, von denen aber keine wirklich gefährlich wird. In der 86. Minute hat Grieskirchen noch einmal die Riesenchance auf den Führungstreffer. Der Schuss von Suljovic geht nur knapp am rechten Pfosten vorbei, da wäre wohl auch Michl machtlos gewesen. Am Ende des Tages müssen sich die Gäste aus Grieskirchen trotz starker Leistung mit einem Punkt zufrieden geben, die Spieler der Heimmannschaft können sich vor allem bei ihrem Schlussmann für diesen Punkt bedanken.

Stimme zum Spiel:

Andreas Michl, Torhüter und sportlicher Leiter SK Schärding:"Vom Spielverlauf her ist das ein gerechtes Unentschieden, auch wenn es ein leichtes Chancneplus für Grieskirchen gab. Im Vergleich zum Spiel gegen Kammer war das eine hundertprozentige Leistungssteigerung. Das war heute eine starke kämpferische Leistung der ganzen Mannschaft."

