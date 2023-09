SV Schalchen erkämpft sich nach Rückstand gegen Pettenbach noch einen Punkt

Details Samstag, 23. September 2023 11:54

In der 8. Runde der Landesliga West empfing der SV HAI Schalchen die SPG Sparkasse Pettenbach/Grünau. Nach einem eher holprigen Saisonstart fanden die Gastgeber zuletzt wieder in die Spur. Von den letzten drei Spielen ging keines verloren und man konnte auch zwei davon gewinnen. Auch die Gäste sind derzeit in guter Verfassung, von den letzten vier Partien konnte man drei für sich entscheiden, nur einmal ging man als Verlierer vom Platz. Aufgrund der ähnlich guten Verfassung der beiden Mannschaften, war das Endergebnis von 2:2(0:1) schon fast logisch.

Spiel beginnt ausgeglichen

Die Partie beginnt zunächst auf Augenhöhe, allerdings können die Gäste bereits nach 17 Minuten in Führung gehen. Nach einem Angriff über die linke Seite wollte ein Pettenbacher eigentlich schießen, aber aus dem Schuss wurde ein Querpass, den David Klausriegler zur Fürhung für seine Mannschaft verwerten konnte. Nach dem Treffer ging es auf beiden Seiten ständtig hin und her, aber es kam bis zur Halbzeit keinen wirklich nennenswerte Möglichkeit mehr heraus.

Schalchen kämpft sich nochmal zurück

In der 54. Minute können die Gäste auf 2:0 erhöhen. Diesmal kommt Pettenbach über die rechte Seite und der Ball landet wieder bei David Klausriegler, der daraufhin einen Doppelpack schnüren kann. Nach dem erneuten Gegentreffer bewiesen die Gastgber Moral und investierten mehr nach vorne. In der 70. Minute wird Schalchens Denis Kujovic auf der rechten Seite des Strafraums freigespielt, von wo aus er den Anschlusstreffer erzielen kann. In der 79. Minute wird Schlachen dann für seinen Kampfgeist belohnt. Nach einem schönen Spielzug über die linke Seite kommt Schalchen am Sechzehner zum Abschluss. Den erste Ball kann vom Torhüter noch abgewehrt werden, aber Denis Kujovic nützt den Abraller mit seinem zweiten Treffer zum 2:2. In der Schlussphase hätten die Gastgber fast noch die Führung erzielen können, als ein Kopfball auf der Querlatte landet. Aber somit endet die Partie am Ende des Tages mit einem gerechten 2:2-Unentschieden.

Stimme zum Spiel:

Robert Pessentheiner, Trainer SV Schalchen:

"Unterm Strich sind wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Zum Schluss hätten beide Teams noch für die Entscheidung sorgen können, aber am Ende ist das Ergebnis so gerecht. Das war eine Top-Leistung der gesamten Mannschaft."

