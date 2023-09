SV Gmunden marschiert von Sieg zu Sieg! 3:0-Erfolg in Sattledt

Details Samstag, 23. September 2023 15:13

Der ATSV Bamminger Sattledt tut sich schwer in dieser Saison. Den bisher einzigen Sieg gab es in der 2. Runde der Landesliga West. Letzte Woche holte man zumindest einen Punkt gegen St.Marienkirchen/Wallern 1b. Der SV Gmundner Milch hat in der letzten Runde das Derby gegen Gschwandt gewonnen und grüßt weiterhin von ganz oben. Mit dem 0:3 Sieg gegen Sattledt festigen sie ihre Tabellenführung.

Chancenarme erste Halbzeit

Aktuell sieht es so aus, als könnte niemand den SV Gmunden stoppen können. Nach den ersten sieben Runden sind sie ungeschlagener Tabellenführer und daran sollte sich auch gegen Sattledt nichts ändern. Die rund 180 Zuseher in der Voralpenkreuzarena Sattledt erleben einen chancenarmen ersten Durchgang. Gmunden hat von Beginn an mehr Ballbesitz, kann sich gegen die tiefstehende Heimmannschaft aber keine gefährlichen Möglichkeiten herausspielen. Sattledt versucht es mit langen Bällen und Kontersituationen, doch auch sie erspielen sich keinen nennenswerten Chancen und so geht es torlos in die Pause.

Elfmeter ebnet Gmundner Sieg

Nach dem Seitenwechsel macht Gmunden weiter, wo sie aufgehört haben. Gut zehn Minuten sind gespielt in der zweiten Hälfte als ein hoher Ball in den Sattledter Straftraum segelt. Torhüter Manuel Langeder kommt zu spät, trifft Sebastian Leitner mit voller Wucht und sieht dafür die gelbe Karte. Für den Gmunden Akteur ging es nicht mehr weiter, er musste die Nacht im Krankenhaus verbringen. Den fälligen Elfmeter Paul Gunst zur Führung für Gmunden. Dieser Treffer hat das Spielgeschehen nicht wirklich verändert. Sattledt spielt weiter wie in der ersten Hälfte und so sind es erneut die Gäste, die zuschlagen. Tobias Laska setzt sich auf der linken Seite durch und bringt den Ball in die Mitte auf Amar Hodzic. Der Toptorjäger der Liga muss nur mehr den Fuß hinhalten und erhöht auf 0:2. Für den Schlusspunkt sorgt erneut Paul Gunst, der in der 81. Minute nach einem Gestocher im Strafraum den Ball im Tor versenkt.

Stimme zum Spiel:

Christoph Brummayer, Trainer SV Gmunden:

„Sattledt hat auch nach unseren Toren nicht aufgemacht und so haben wir heute verdient gewonnen. Wenn du nach acht Spielen noch ungeschlagen bist, bist du natürlich zufrieden. Nichtsdestotrotz wollen wir uns immer weiter verbessern und schauen von Spiel zu Spiel. Nächste Woche erwartet uns ein schweres Spiel gegen Peuerbach, dann freuen wir uns auf die spielfreie Runde.“

