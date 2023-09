Antonov-Doppelpack und Gelb für den Falschen - Torspektakel in Gschwandt

Details Samstag, 23. September 2023 18:56

Die Union Peuerbach spielt bislang eine starke Saison und steht mit fünf Siegen aus sechs Spielen auf dem guten dritten Platz vor der 8. Runde der Landesliga West. Der Gegner in dieser Woche ist die Union Unis Gschwandt. Die Mannschaft von Trainer Lukas Huemer musste sich letzte Woche im Derby gegen Gmunden mit 3:0 geschlagen geben und kassierte dabei ihre erste Saisonniederlage. Am Ende setzt sich Gschwandt mit 4:2 durch.

Antonov-Doppelpack sorgt für Gschwandtner Pausenführung

In der letzten Saison endeten beide Duelle der Mannschaften Unentschieden und auch dieses Mal sollte es wieder eine enge Angelegenheit werden. So viel vorneweg: Es war ein richtig gutes Fußballspiel. Gschwandt startet stark in die Partie und hat nach fünf Minuten die erste Möglichkeit. Kurz darauf setzt sich Florian Mairhofer über links gegen vier Spieler und wird dann gefoult. Janko Sirocic zirkelt den darauffolgenden Freistoß auf Miroslav Antonov, der zur Führung einköpft. Nach der Anfangsviertelstunde kommt Peuerbach besser rein und die Partie wird offener. Ein Schuss von ihnen kann noch abgeblockt werden und ein spektakulärer Seitfallzieher geht knapp übers Tor. In dieser guten Phase der Gäste setzt sich Gschwandt-Akteur Schneider über rechts durch und bringt den Ball zur Mitte. Erneut ist Antonov zur Stelle und bringt den Ball mit dem Oberkörper im Tor unter.

Turbulente zweite Hälfte

Nach dem Seitenwechsel schlägt ein Gschwandtner Verteidiger ein Luftloch. Jan Schrank nutzt diesen Fehler aus und verkürzt. Kurz darauf schießt Thomas Altmaninger knapp am Peuerbacher Tor vorbei. Die Gäste sind nach dem Tor im Aufwind, setzen sich über links durch und Manuel Berger versenkt den Ball im langen Eck. Fast hätten die Gschwandtner sofort die Antwort parat gehabt. Der eingewechselte Nedim Rizvanovic spielt einen Doppelpass mit Antonov und schiebt den Ball anschließend am langen Pfosten vorbei. Auf der anderen Seite kommt Vedran Mesec aus fünf Metern frei zum Kopfball, der geht aber harmlos per Aufsitzer in die Hände von Gavric. In der 77. Minute wird Rizvanovic an der Strafraumgrenze gefoult. Zuerst zeigt der Unparteiische dem falschen Spieler die gelbe Karte, nach Beratung mit seinem Assistenten sieht aber doch Edlin Fejzic gelb – und zwar seine zweite, Peuerbach nun in Unterzahl, doch es kommt noch schlimmer. Der Freistoß von Janko Sirocic ist ein unangenehmer Aufsitzer, der Torhüter kann nur abprallen lassen und Philipp Leeb erzielt die erneute Führung. Den Schlusspunkt in einer heißen Schlussphase setzt Rizvanovic. Aus ähnlicher Position wie zuvor bekommt er den Ball von Antonov und trifft diesmal aber genau ins lange Eck. Damit feiert Gschwandt einen unterm Strich verdienten 4:2 Erfolg.

Stimme zum Spiel:

Lukas Huemer, Trainer Union Gschwandt:

„In der ersten Halbzeit waren wir gut, nach dem Gegentor haben wir etwas nachgelassen. Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns, mit den zwölf Punkten stehen wir jetzt super da.“

