SK Kammer reitet unter neuem Trainer auf Erfolgswelle! 4:1-Sieg in Andorf

Details Samstag, 23. September 2023 21:19

Im ersten Spiel unter Neo-Chefcoach Jürgen Schobesberger hat der SK UEBEX LED Kammer einen fulminanten 5:0 Heimsieg gegen Schärding gefeiert. In der 8. Runde der Landesliga West treffen sie auswärts auf die SPG FC Illumina Andorf/Sigharting. Das Heimteam hat letzte Woche in Bad Wimsbach 0:0 gespielt und steht vor der Partie auf dem 5. Tabellenplatz. Obwohl Andorf in Führung geht verlieren sie am Ende mit 1:4.

Gäste drehen das Spiel

Die gut 250 Zuseher sehen einen schwachen Start von den Gästen aus Kammer. Die Zuordnung ist nicht optimal und Andorf kommt besser ins Spiel. Bereits nach zwölf Minuten nutzt das Heim Team einen Fehler im Aufbauspiel von Kammer und Lukas Zikeli trifft zum 1:0. Dieses Tor war gewissermaßen ein Weckruf für die Gäste, die mit der Zeit ins Spiel gefunden haben. Nach einem hohen Ball ins Zentrum ist der Dreierpacker aus der Vorwoche zur Stelle und Manuel Alexander erzielt den Ausgleich. Die Partie ist fortan offener und es gibt Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause flankt Moritz Pointinger von links über die Verteidigung, wo Johannes Hemetsberger goldrichtig steht. Der Attergau-Neuzugang verwandelt eiskalt mit links zur Pausenführung.

Andorf vergibt Elfer - Kammer entscheidet die Partie

Den Start in die zweite Halbzeit erwischt Kammer wesentlich besser und spielt sich Möglichkeiten heraus. In der 65. Minute schießt Manuel Alexander, der Torhüter kann den Ball nicht festhalten und Schönegger macht das 1:3. Andorf hätte rankommen können, bei einem Elfmeter ist aber Kammer Torhüter Marcel Illy der Sieger und hält den Ball. Die Gäste haben in der Folge noch gute Möglichkeiten durch Hemetsberger und Alexander, am Ende sind es aber zwei Einwechselspieler, die für den Schlusspunkt sorgen. Christoph Kirchgatterer legt nach einer starken Aktion quer auf Robert Speer, der zum 1:4 Endstand trifft.

Andorf spielt in der nächsten Runde auswärts gegen Grieskirchen. Kammer empfängt einen Tag später Union Esternberg.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Schobesberger, Trainer SK Kammer:

„Das war heute eine super Mannschaftsleistung. So zurückzukommen nach einem Rückstand ist nicht selbstverständlich, da bin ich mehr als zufrieden mit meiner Mannschaft. Neun Tore aus den zwei Spielen und nur eines zugelassen, damit sind wir natürlich sehr glücklich.“

