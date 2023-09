Elfmeter entscheidet enge Partie zwischen SC Schwanenstadt und Gschwandt

Details Freitag, 29. September 2023 23:24

Nachdem die Union Unis Gschwandt in der Saison 2021/22 den SC Schwanenstadt 08 in der Relegation besiegt und in die Bezirksliga Süd geschickt hat, gab im Landescup mit einem 3:0 Sieg die Revanche für die Schwanenstädter. Vor dem Spieltag stehen die Gäste aus Gschwandt in der Tabelle der Landesliga West besser da, in diesem Spiel setzt sich aber erneut Schwanenstadt durch und gewinnt mit 1:0.

Heimteam mit besserer ersten Hälfte

Die Relegationsniederlage des SC Schwanenstadt gegen die Gschwandtner ist noch nicht vergessen und genau so gehen sie auch die die Partie. Von Beginn an gehen beide Teams ein hohes Tempo, die Hausherren sind feldüberlegen und im Zentrum stärker. Vor allem Sertan Cam bereitet der Gschwandtner Defensive Probleme. Der Flügelspieler setzt sich in der ersten Halbzeit einige Male gut durch, seine Hereingaben finden aber zumeist keinen Abnehmer. Die beste Chance der Untersberger-Elf verzeichnet ebenfalls Cam, seinen Schuss aufs lange Eck kann Damir Gavric aber parieren. Die Gäste kommen nach einer Standard Situation zu ihrer besten Möglichkeit im ersten Durchgang. Der Abschluss von Miroslav Antonov ist aber zu ungefährlich und so geht es mit einem 0:0 in die Pause.

Strittiger Elfmeter sorgt für Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel kommen die Gschwandtner besser raus und die Partie ist ausgeglichener. Gut zehn Minuten sind gespielt, da kommt ein Diagonalball auf Cam. Der nimmt sich den Ball in den Strafraum mit und nach einem Kontakt mit Gschwandt-Akteur Schneider entscheidet der Schiedsrichter auf Elfmeter. Kristian Rafajac bleibt eiskalt und verwertet rechts oben zur Führung. In der 70. Minute stoppt der Schwanenstädter Christoph Ohler ein Gschwandtner Vorstoß und sieht die gelb rote Karte. Den anschließenden Freistoß von Janko Sirocic kann Philipp Bauer parieren. Die Gäste drücken in der Folge in Überzahl auf den Ausgleich und spielen sich einige Chancen durch Antonov, Rizvanovic und Altmaninger heraus, Schwanenstadt konzentriert sich aufs Kontern. Wirklich zwingende Chancen gibt’s aber auf beiden Seiten aber keine. Kurz vor Schluss vergibt Holzleitner die Möglichkeit auf den Lucky Punch, sein Abschluss aus gut 20 Metern geht neben das Tor und so bringen die Hausherren den Sieg über die Zeit.

Stimme zum Spiel:

Lukas Huemer, Trainer Union Gschwandt:

„Schwanenstadt war in der ersten Halbzeit besser. In der Überzahl haben wir klar auf den Ausgleich gedrückt, somit wäre ein Unentschieden für uns schon gerecht gewesen. Nächste Woche ist Pettenbach der Favorit. Wir müssen kämpferisch und läuferisch alles abrufen, damit wir anschrieben können, das hat heute in der ersten Halbzeit etwas gefehlt.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.