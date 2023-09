SPG Pettenbach/Grünau bezwingt Aufsteiger Munderfing in chancenarmer Partie

Details Samstag, 30. September 2023 10:32

In der neunten Runde der Landesliga West empfing die SPG Sparkasse Pettenbach/Grünau den Aufsteiger FC Munderfing. Die Gastgaber haben einen guten Saisonstart hingelegt und liegen vor der Partie mit 13 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Auch die Gäste können sich in der neuen Liga bislang recht gut behaupten. Nach drei Niederlagen in Folge konnte man zuletzt wieder ein Spiel für sich entscheiden. Derzeit liegt man mit zehn Punkten auf dem zehnten Platz in der Tabelle. Am gestrigen Abend musste man allerdings einen weiteren Rükschlag hinnehmen. Nach einer chancenarmen Partie setzen sich die Gastgeber mit 2:1(0:0) durch und verbessern sich somit in der Tabelle auf den dritten Platz.

Munderfing setzt auf Abwehrriegel

In der ersten Hälfte kommt es auf beiden Seiten zu keinen nennenswerten Möglichkeiten. Die Gastgeber tun sich heute sehr schwer gegen den tiefstehenden Gegner. Kurz nach dem Seitenwechsel kann Pettenbach allerdings in Führung gehen. In der 48. MInute stößt Simon Weinzirl über die Seite nach vorne und legt den Ball vor für Tobias Riedler, der den Ball nur noch ins Tor schieben muss. In der 57. Minute kann Munderfings Torhüter Filip Dramac zumindest vorrübergehend das 2:0 für Pettenbach verhindern, bei der nächsten Aktion war er dann allerdings chancenlos. In der 57. Minute schlägt Stefan Prielinger nach einer sehr schönen Einzelaktion eine Flanke auf Tobias Riedler, der per Kopf seinen Doppelpack schürt. Nur eine Minute lauft Munderfings Raphael Stockinger alleine aufs Tor zu, wird aber im letzten Moment noch mit einem Foul gestoppt.

Elfmeter bringt Pettenbach aus der Fassung

In der 62. Minute bekommen die Gäste nach einem Foulspiel einen Elfmeter zugesprochen. Kapitätn Tobias Breitenthaler übernimmt die Verantwortung und verkürzt für seine Mannschaft auf 2:1. Dieser Treffer bringt die Gastgeber etwas aus dem Konzept. Die danach ohnehin kaum herausgespielten Chancen bringen keinen Erfolg ein. Am Ende darf sich Pettenbach trotzdem über einen 2:1-Sieg und über den dritten Platz in der Tabelle freuen.

Stimme zum Spiel:

Rainer Kührer, Trainer SPG Pettenbach/Grünau:

"Mit einem Sieg muss man immer zufrieden sein, auch wenn es heute ein sehr dreckiger war. Wir haben uns in der ersten Hälfte sehr schwer getan, Munderfing hat gut verteidigt. Die ersten fünfzehn Minuten nach der Pause waren unsere einzigen guten. Der Anschlusstreffer hat uns sehr verunsichert und wir haben es danach oft versäumt für die Entscheidung zu sorgen."

