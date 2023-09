Erfolgsserie geht weiter: SV Gmunden besiegt auch Peuerbach

Details Samstag, 30. September 2023 15:18

Am gestrigen Freitagabend duellierten sich der SV Gmundner Milch und die Union Peuerbach im Rahmen der 9. Runde der Landesliga West in der Gmundner LSP Arena vor einem Publikum von rund 450 Zuseher:innen. Die Gastgeber aus Gmunden standen im Vorfeld der Partie mit 22 Punkten aus acht Spielen souverän auf dem ersten Tabellenplatz und die Schützlinge von Christoph Brummayer waren somit auch nach acht Runden noch ungeschlagen. Doch mit den Gästen aus Peuerbach kam der Viertplatzierte der Landesliga West nach Gmunden, weshalb man ein Spiel auf hohem Niveau erwarten konnte.

Gmunden mit frühem Doppelpack

Die Gäste kamen auch sehr gut in die Partie und man hatte kurz nach dem Anpiff eine aussichtsreiche Torchance, die man jedoch nicht nutzen konnte. Peuerbach stand im weiteren Verlauf der Anfangsphase sehr tief und man überließ den Gastgebern den Ballbesitz. Diese konnten diesen dann auch früh gewinnbringend nutzen und die Hausherren bekamen in der 15. Minute einen Strafstoß zugesprochen, nach dem Amar Hodzic im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Paul Gunst übernahm die Verantwortung vom Punkt und brachte die Hausherren durch seinen verwandelten Elfmeter mit 1:0 in Front. Zwei Minuten später stand Leon Cubrelji nach einem Freistoß goldrichtig und köpfte das runde Leder zur 2:0 Führung für die Gmundner in die Maschen. Die Gmundner blieben auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte am Drücker und man konnte sich zahlreiche Chancen erarbeiten, doch es blieb schlussendlich bei der 2:0 Führung zur Halbzeitpause.

Raab macht den Sack zu

In der 47. Spielminute passierte dann die vermeintliche Vorentscheidung, nachdem der Peuerbacher Jürgen Hauseder die Notbremse zog und somit vom Platz geschickt wurde. Dadurch waren die Hausherren mit 2:0 in front und man konnte im weiteren Spielverlauf auch mit einem Mann mehr agieren. Die Schützlinge von Stefan Lehner hatten viele Chancen und weiterhin klare Vorteile im Ballbesitz, doch man scheiterte in der Regel trotzdem an der Abwehr der Gäste, die auch mit einem Feldspieler weniger sattelfest in der Defensive standen. In der Nachspielzeit erzielte Tobias Raab jedoch noch das 3:0 für die Gäste durch ein Traumtor, womit das Spiel dann auch abgepfiffen wurde. Gmunden bleibt somit weiterhin der Krösus der Liga und die ungeschlagene Serie konnte erhalten bleiben.

Stefan Lehner, Co-Trainer SV Gmunden:

"Wir hatten heute wieder einen super Tag und haben spielerisch eine sensationelle Leistung geliefert, die Mannschaft ist momentan wirklich in einer herausragenden Form."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.