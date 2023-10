Union Esternberg über 70 Minuten in Überzahl – trotzdem 0:0 gegen Kammer

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 12:00

Unterschiedlicher könnten die Formkurven zweier Mannschaften fast nicht sein. Der SK UEBEX LED Kammer hat seit dem Trainerwechsel die letzten beiden Spiele mit 5:0 und 1:4 gewonnen und reitet auf einer Erfolgswelle. Der heutige Gast, die Union Leithner Bau Esternberg, hat die letzten vier Spiele allesamt verloren und das mit einem Torverhältnis von insgesamt 2:17. Diese Begegnung endet trotz langer Überzahl für Esternberg mit 0:0.

Kammer nach Notbremse in Unterzahl

Die Ausgangslage vor der 9. Runde der Landesliga West ist klar. Kammer möchte den Aufschwung der letzten Runden mitnehmen und Esternberg braucht dringend Punkte, um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren. Die Gäste aus Esternberg starten gut in die Partie, Kammer braucht etwas, um reinzukommen. In der 18. Minute geraten die Hausherren aber bereits in Unterzahl. Die Absicherung passt nicht ganz bei Kammer und so zieht Vöcklamarkt-Neuzugang Lukas Hüttmaier die Notbremse und sieht dafür zu Recht die rote Karte. Das Heimteam muss somit den Matchplan über den Haufen werfen und Esternberg spielt sich einige Chancen heraus. Die beste Möglichkeit vergibt Oliver Krivec, der alleine vorm Heim-Goalie auftaucht, ihm den Ball aber in die Hände schießt. Auf der anderen Seite ist Manuel Alexander nicht effektiver und scheitert ebenfalls im eins gegen eins und so rettet Kammer das 0:0 in die Pause.

Keiner Mannschaft gelingt Lucky Punch

Nach dem Seitenwechsel kommt die Schobesberger-Elf besser ins Spiel und die Unterzahl spürt man immer weniger. Esternberg kann sich nur wenige Möglichkeiten herausspielen, wirklich gefährlich wird es für Marcel Illy im Tor von Kammer aber nicht. Das Heim-Team kommt trotz Unterzahl immer wieder zu Chancen. Johannes Hemetsberger scheitert beispielsweise per Kopf am starken Niklas Hochholzner und ein Schuss von Alexander kann noch abgeblockt werden. In der Nachspielzeit wurde es dann nochmal etwas hektischer. Auf dem Feld kommt Hemetsberger recht frei zur Möglichkeit, der Ball geht dann aber doch klar nebens Tor. Neben dem Feld sieht der bereits ausgewechselte Valin Berghammer von Esternberg noch gelb-rot für Kritik. Die Gäste konnten die Überzahl an diesem Tag nicht ausnutzen und spielen schlussendlich 0:0 in Kammer.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Schobesberger, Trainer SK Kammer:

„Wir wollten diese Partie natürlich gewinnen, nach der roten Karte waren wir aber zufrieden, dass wir die Null gehalten haben. Seit ich Cheftrainer bin sind wir weiterhin ungeschlagen. Wir müssen aber Punkt für Punkt sammeln, damit wir nicht in den Abstiegskampf geraten.“

