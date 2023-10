Erst 2 Gegentore nach 8 Spielen! SK Bad Wimsbach besiegt Schalchen mit 3:0

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 12:03

Es war das deutlichste Ergebnis der letzten Runde in der Landesliga West – der SK Schachner Bad Wimsbach 1933 hat letzte Woche in Esternberg einen beeindruckenden 0:7 Auswärtserfolg gefeiert und kommt mit breiter Brust zum Heimspiel gegen den SV HAI Schalchen. Die Gäste haben letzten Freitag 2:2 gegen Pettenbach gespielt und liegen bei einem Spiel mehr nur einen Punkt hinter Bad Wimsbach. Die Torsperre der Wimsbacher bleibt erneut aufrecht und sie gewinnen mit 3:0.

Plasser-Elf trifft in den wichtigen Momenten

Die rund 350 Zuseher in Bad Wimsbach erleben einen guten Start der Gäste aus Schalchen, die früh zur ersten Chance kommen. Nach einem Fehler im Aufbauspiel geht’s schnell nach vorne, der Abschluss geht aber am langen Eck vorbei. Es sollte die beste Möglichkeit der Gäste in diesem Spiel bleiben. Kurz darauf erzielt Bad Wimsbach aus ihrer ersten Gelegenheit den Führungstreffer. Michael Hochreiter spielt einen guten Steckpass auf Alex Bauer, der dem Gäste-Torhüter den Ball durch die Beine zum 1:0 versenkt. In der Folge haben die Hausherren die Partie weitestgehend unter Kontrolle und spielen sich einige gute Aktionen heraus. Zum bestmöglichen Zeitpunkt, kurz vor der Pause, erhöhen sie dann auf 2:0. Nach einer Dreifachchance springt der Ball zu Michael Hochreiter, der aus kurzer Distanz zum Pausenstand einköpft.

Bad Wimsbach spielt Sieg souverän nach Hause

Nach dem Seitenwechsel geht das Spiel recht ähnlich weiter. Bad Wimsbach ist die tonangebende Mannschaft, steht hinten gut und lässt wenig zu. In der 63. Minute ist es abermals Michael Hochreiter, der Alex Bauer in Szene setzt. Dieser umkurvt den Torhüter und erhöht auf 3:0 – die Entscheidung. Die Gäste aus Schalchen strahlen gegen defensivstarke Wimsbacher wenig Gefahr aus, die beste Gelegenheit in der zweiten Hälfte haben sie durch einen Fernschuss. So feiert Bad Wimsbach einen weitestgehend ungefährdeten Sieg und bleibt oben dran, nächsten Samstag spielen sie dann gegen Munderfing. Schalchen bleibt nach dieser Niederlage im Tabellen-Mittelfeld und empfängt nächsten Freitag den SK Kammer.

Stimme zum Spiel:

Thomas Plasser, Trainer SK Bad Wimsbach:

“Das war heute wieder ein verdienter Sieg zu Null. Wir sind in einem guten Lauf, nicht weit weg vom zweiten Platz, spielen eine richtig gute Saison und bekommen so wenige Gegentore – in sieben von acht Spielen haben wir zu null gespielt. Das ist eine große Qualität von uns.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.