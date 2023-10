SV Schalchen gewinnt trotz zweimaligem Rückstand gegen St. Marienkirchen/Wallern 1b

Details Samstag, 21. Oktober 2023 18:29

Der SV HAI Schalchen ist in letzter Zeit gut in Form. Von den vergagenen fünf Partien konnte man drei gewinnen und nur eines hat man verloren. In der Tabelle der Landesliga West liegt die Mannschaft von Robert Pessentheiner vor dem Spiel mit 17 Punkten auf Rang sieben. Die SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b konnten in der letzten Runde ihren ersten Saisonsieg feiern und erstmals die rote Laterne abgeben. Um sie nicht gleich wieder zu übernehmen braucht es allerdings noch weitere Erfolgserlebnisse. Und eine Zeit lang hat es auch danach ausgesehen, als könnte man den nächsten Drei einfahren. Nach einer Pausenführung musste man sich am Ende aber mit 4:2 geschlagen geben. Die Gastgeber feiern somit ihren dritten Sieg in Folge.

Unterhaltsames Spiel

Für die Zuschauer war dieses Spiel bestimmt ein sehr unterhaltsames, denn es kam zu vielen guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die Gäste waren allerdings die ersten, die eine Chance auch verwerten konnten. In der elften Spielminute setzt sich Elias Zaki auf der linke Seite gegen seinen Kontrahenten durch und schießt den Ball ins lange Eck zur Führung für seine Mannschaft. Schlachen ist danach sichtlich um den Ausgleich bemüht. Nur eine Minute nach dem Gegentreffer setzt Christoph Friedl einen Kopfball nur knapp über das Tor. In Minute 33 wird den Gästen ihr hohes Pressing zum Verhängnis. Nach einem Laufduell setzt sich Denis Kujovic über die linke Seite durch und hat nur noch den Torhüter vor sich, den er auch noch hinter sich lässt und zum Ausgleich einschiebt. Den Gastgebern bleibt trotz Ausgleich keine Zeit zum Ausruhen. In der 42. Minute verliert Schalchen nach einer Ecke den Ball und läuft in einen Konter, der durch den Treffer von Gabriel Litzlbauer in einem erneuten Rückstand gipfelte.

Schalchen nimmt das Zepter in die Hand

Coach Pessentheiner scheint in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden zu haben, denn die Heimmannschaft kommt viel besser aus der Kabine und hat die Partie in Hälfte zwei wesentlich besser unter Kontrolle. In der 68. Minute wird Simon Langgartner im gegnerischen Strafraum gefoult und der Schiedsrichter entscheidet folgerichtig auf Elfmeter. Der Gefoulte übernimmt selbst die Verantwortung und gleicht für seine Mannschaft aus. Nur wenige Zeit später, in der 74. Minute haben die Gastgeber das Spiel gedreht. Nach einem Angriff über links bekommt Martin Repa den Ball am Sechzehner zugespielt, woraufhin er zwei Verteidiger stehen lässt und die Kugel im kurzen Eck versenkt. Die Führung gibt Schlachen jetzt Aufwind und man kann die Partie routiniert runterspielen. In der 80. Minute fordern die Gästefans nach einem Zweikampf im Strafraum Elfmeter für ihre Mannschaft, aber der Pfiff bleibt aus. In der 88. Spielminute sorgt Martin Repa mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Nach einem erneuten Angriff über die linke Seite spielt der eingewechselte Matthias Aichinger den Ball in die Mitte zu Repa, der mit einer schönen Ballannahme am Torhüter vorbeizieht und seinen Doppelpack perfekt macht.

Stimme zum Spiel:

Robert Pessentheiner, Trainer SV Schalchen:

"Es sind heute zwei Paar Schuhe. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden, aber mit der Leistung ehrlicherweise nicht so sehr. Wir haben heute viel zugelassen, der Gegner hat gut dagegengehalten. Aber wir haben niemals aufgegeben, das spricht für den Charakter der Mannschaft. Am Ende war es ein verdienter, wenn auch etwas glücklicher Sieg."

