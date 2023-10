FC Munderfing unterliegt Grieskirchen knapp

Details Samstag, 21. Oktober 2023 18:50

Der Aufsteiger FC Munderfing hat es nicht leicht in der neuen Liga. 13 Punkte und Rang 11 in der Tabelle der Landesliga West lautet die Zwischenbilanz für die Mannschaft von Philipp Penninger. Von den letzten fünf Partien konnte man zwar zwei gewinnen, musste sich in den anderen drei Spielen aber geschlagen geben. Etwas besser, wenn auch etwas durchwachsen, sieht die Lage beim SV Pöttinger Grieskirchen aus. Die Mannschaft von Reinhard Furtner liegt derzeit mit 19 Punkten auf Rang zwei, allerdings mit enormen Abstand auf den Tabellenführer aus Gmunden. Im letzten Spiel musste man die schon insgesamt dritte Heimniederlage hinnehmen und überhaupt konnte man nur eines der letzten vier Spiele gewinnen. Beide Mannschaften könnten also einen Sieg gut gebrauchen, den können am Ende die Gäste feiern. Die Gäste aus Grieskirchen setzten sich mit 2:1 durch und behaupten somit den zweiten Tabellenplatz.

Chancenarmes Spiel

In der ersten Hälfte ist Grieskirchen die spielbestimmende Mannschaft, für Torgefahr können sie aber nicht allzu oft sorgen. In der sechsten Minute setzen die Gäste nach einer Ecke einen Kopfball an die Stange, Munderfing kann die Situation in letzter Sekunde klären. Die Heimmannschaft braucht sehr lange um in die Partie zu finden. In der 34. Minute kommt man in Form von Manuel Wallerstorfer zu einer ersten Möglichkeit, aber sein Abschluss vom Strafraumeck stellt kein Problem für den Torhüter der Gäste dar. Aufgrund der kaum vorhandenen Möglichkeiten geht es ohne Überraschung mit einem 0:0 in die Kabine.

Spiel wird unterhaltsamer

Im Laufe der zweiten Halbzeit entwickelt sich die Partie zu einem durchaus unterhaltsamen Fußballspiel. Vor allem die Heimmannschaft kommt besser aus der Kabine, muss aber in der 62. Minute dennoch den Rückstand hinnehmen. Einen Eckball kann der Torhüter der Gastgeber, Patrick Wörgetter, noch abwehren. Danach landet der Ball nach einem erneuten Kopfball bei Matthias Leibetseder und der erzielt aus kurzer Distanz die Führung für die Gäste. In der 71. Minute können die Gäste noch einmal nachlegen. Nach einem Konter über die linke Seite landet eine Flanke von Daniel Scheuringer bei Leibetseder, der per Kopf seinen zweiten Treffer erzielt. In der 79. Minute sorgen die Gastgeber mit ihrem Anschlusstreffer noch einmal für Spannung. Nach einem langen Ball nach vorne fehlt in der Grieskirchner Verteidigung die Zustimmung und somit steht Michael Bauböck alleine vor dem Tor und muss nur noch einschieben. In Minute 85 hätte Mudnerfing auch fast noch den Ausgleich erzielt. Nach einem Stangler von Fabian Nobis von der linken Seite versucht Grieskirchens Verteidiger den Ball zu klären und haut den Ball nur knapp am eigen Tor vorbei ins Aus. Am Ende feiern die Gäste einen verdienten, wenn auch etwas glücklichen Sieg über den FC Munderfing.

Stimme zum Spiel:

Philipp Penninger, Trainer FC Munderfing:

"Natürlich sind wir mit dem Ergebnis unzufrieden, aber ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf. Bei uns haben vier Stammspieler gefehlt, trotzdem haben wir ein gutes Spiel gemacht. Grieskirchen hat natürlich die Qualität aus wenig Chancen viel zu machen."

