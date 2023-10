SC Schwanenstadt setzt sich mit 2:0 gegen Pettenbach durch

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 08:51

In der 12. Runde der Landesliga West empfängt der SC Schwanenstadt 08 die SPG Sparkasse Pettenbach/Grünau. Die Gastgeber haben sich letzte Woche beim Tabellenführer teuer verkauft und nur mit 1:0 verloren. Der heutige Gegner aus Pettenbach hat nach der Derbyniederlage in Gschwandt gegen Peuerbach mit 4:1 gewonnen. In diesem Spiel setzt sich Schwanenstadt mit 2:0 durch und verschafft sich Luft im Tabellenkeller

Beide Teams lassen Chancen liegen

Die Fans im Stadion vor der Au sehen eine offene Partie im ersten Durchgang. Bereits in der Anfangsphase gibt es Möglichkeiten auf beiden Seiten, die Führung erzielt vorerst aber keiner. Für Schwanenstadt kommt Mirza Bosnjakovic zu einer aussichtsreichen Chance, der Offensivspieler scheitert aber im eins-zu-eins am Gäste-Keeper. Das Spiel geht hin und her, auch Pettenbach findet einen Hochkaräter vor. In ihrer besten Aktion ist der Torhüter schon überwunden, die Schwanstädter können den Ball aber noch von der Linie klären. In der 33. Minute war es dann aber doch soweit: Schwanenstadt überspielt von hinten die Linie und der Ball landet im Strafraum bei Kristian Rafajac, der ins lange Eck abzieht und zur Führung trifft. Unterm Strich hat Pettenbach etwas mehr vom Spiel in der ersten Halbzeit und so geht aus Schwanenstadt-Sicht durchaus glücklich mit 1:0 in die Pause.

Hausherren spielen Sieg über die Zeit

In der zweiten Halbzeit erspielen sich die Mannschaften weniger gefährliche Chancen und die Angriffe werden zumeist nicht konsequent genug fertig gespielt. Schwanenstadt zieht sich auch wegen der aktuell dünnen Personalsituation etwas mehr zurück und setzt punktuell Nadelstiche, während die Gäste versuchen auszugleichen, aber auch sie werden nicht zwingend. In der 78. Minute spielen die Heimischen eine Verlagerung von rechts in den ballfernen Halbraum, wo Sertan Cam in die Tiefe geschickt wird. Der Ex-Gmundner lässt sich nicht zwei Mal bitten und erhöht die Führung. In der Schlussphase verpasst es Pettenbach noch einmal ranzukommen und so gewinnt Schwanenstadt mit 2:0.

Stimme zum Spiel:

Roman Untersberger, Trainer SC Schwanenstadt:

„Heute haben wir uns endlich mal belohnt für unsere Leistung. Es war schwierig, weil wir aus dem Landesliga Kader nur wenige, fitte Spieler zur Verfügung hatten. Nächste Woche gegen Bad Wimsbach ist es ein besonderes Spiel, weil wir sie ja aus dem Cup geworfen haben. Es ist ein Derby, wo’s um jeden Zentimeter gehen wird. Wir wissen, wie stark sie sind aber wir nehmen das Positive aus den letzten Wochen mit und wollen punkten.“

Die Besten: Kristian Rafajac (ST), Christoph Ohler (IV)

