Partie gedreht! Union Gschwandt bleibt zu Hause ungeschlagen in der Liga

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 09:00

Nach einer schwierigen letzten Saison spielt die Union Unis Gschwandt bisher eine starke Hinrunde. Mit dem SK UEBEX LED Kammer kommt aber kein leichter Gegner auf den Gschwandtner Sportplatz. In der Vorsaison hat Kammer beide direkte Duelle in der Landesliga West mit 3:0 gewonnen. Diesmal bestätigt aber Gschwandt ihre gute Form mit einem 3:1 Heimsieg.

Kammer mit starker Anfangsphase

Die rund 250 Fans sehen einen umkämpften Start in die Partie. Es werden viele Zweikämpfe geführt und die Gäste kommen besser ins Spiel. Bereits nach wenigen Minuten wird der Ball nach einem Einwurf zurückgelegt und in den Strafraum der Heimischen geflankt. Den ersten Abschluss pariert Damir Gavric noch, seine Abwehrleute können den Ball aber nicht klären und so erzielt Johannes Hemetsberger per Kopf den Führungstreffer für Kammer. In der Folge ziehen sich die Gäste etwas zurück und Gschwandt verzeichnet mehr Spielanteile. Über einen Konter hat die Schobesberger-Elf die große Chance, die Führung auszubauen. Zunächst eilt Gavric heraus und grätscht den Ball weg, dann klären die Gschwandtner Verteidiger den Ball von der Linie. Die Hausherren gewinnen mehr Kontrolle über das Spiel und belohnen sich in der 26. Minute durch Nedim Rizvanovic. Nach einer starken Aktion über die linke Seite schießt der Offensivspieler von der Strafraumgrenze ins kurze Eck und macht mit seinem achten Saisontreffer den Ausgleich. Bis zur Halbzeit flaut die Partie dann etwas ab, Gschwandt hat lediglich einige Halbchancen durch Standards.

Antonov und Ramakic sorgen für Gschwandtner Sieg

Nach dem Seitenwechsel ist die Huemer-Elf sofort gut in der Partie. Ramakic spielt einen guten Ball auf Rizvanovic, dessen Versuch noch geblockt wird. Wenig später schlägt Ramakic eine Flanke in den Strafraum, der Verteidiger ist mit dem Arm dran und es gibt Elfmeter. Miroslav Antonov bleibt cool und verwandelt zur Führung. Die Partie wird hektischer, Kammer greift nun an und drängt auf den Ausgleich. Nach einem sehr starken Steckpass von Manuel Alexander auf Simon Sagerer kann sich aber Gavric im Gschwandtner Tor erneut auszeichnen. Die Heimischen fangen sich mit der Zeit wieder und erzielen in der 72. Minute die Entscheidung. Tarik Ramakic zieht von recht Richtung Mitte und verwandelt ins kurze Eck. Die Gäste aus Kammer geben sich bis zum Abpfiff nicht auf und haben kurz vor Schluss noch eine gute Gelegenheit. Nach einer Flanke landet der Halbvolley von Hemetsberger aber über dem Tor und so gewinnt Gschwandt mit 3:1.

Stimme zum Spiel:

Lukas Huemer, Trainer Union Gschwandt:

„Damir hat uns heute ein paar Mal super im Spiel gehalten. Der Sieg ist natürlich super. Nächste Woche können wir in Grieskirchen befreit aufspielen. Sie sind der Favorit, aber aus den letzten Spielen haben wir Selbstvertrauen und wir wissen, was wir können.“

