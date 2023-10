Torspektakel im Spitzenspiel: Peuerbach gelingt Comeback gegen Bad Wimsbach

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 09:57

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Spitzenspiel der Landesliga West zwischen der Union Peuerbach und dem SK Bad Wimsbach im Rahmen der 12. Runde der aktuellen Saison. in der Peuerbacher Guntamatic Arena vor einem Publikum von 350 Zuseher:innen. Beide Teams trennten im Vorfeld der Partie nur zwei Punkte, weshalb man durchaus ein spannendes Spitzenspiel erwarten konnte. Insbesondere die Gäste aus Bad Wimsbach sorgten in dieser Saison mit ihrer Offensivabteilung für Furore, die sich in Form einer Tordifferenz von +18 innerhalb von 10 Spielen auch in der Tabelle manifestierte.

Bad Wimsbach mit früher Doppelführung

Die zweitbeste Offensive der Liga startete dementsprechend auch mit einer mutigen Spielweise in die Partie, die denen Gästen bereits nach fünf Minuten den ersten Treffer bescherte. Michael Hochreiter stand in jener 5. Spielminute goldrichtig und erzielte den ersten Treffer des Spiels für die Gäste aus Bad Wimsbach zur 1:0 Führung für die Schützlinge von Cheftrainer Thomas Plasser. Nur vier Minuten später klingelte es dann erneut im Kasten der Hausherren. Dieses Mal war Jan Kolnberger zur Stelle und bugsierte das Spielgerät gekonnt in die Maschen zur 2:0 Führung für die Gäste aus Bad Wimsbach. Diese blieben auch danach die spielbestimmende Mannschaft und man hätte die Führung in der 18. Minute durch einen Elfmeter ausbauen können, doch man konnte den Strafstoß nicht für sich nutzen. Im weiteren Verlauf blieben die Gäste weiterhin die spielbestimmende Mannschaft, doch man scheiterte an der Chancenverwertung. Und wenn man seine eigenen Chancen nicht verwertet, passiert dies manchmal auf der Gegenseite. So geschah es auch am gestrigen Samstagnachmittag und der Peuerbacher Jan Schrank stand in der 38. Minute dann goldrichtig und erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2 für die Hausherren. Bei jenem Spielstand blieb es dann auch zur Halbzeitpause.

Peuerbach gelingt das Comeback

Der Anschlusstreffer gab denen Gastgebern die entscheidende Energie für den zweiten Durchgang, in dem die Schützlinge von Davorin Kablar deutlich selbstbewusster agierten und die Partie ausgeglichener gestalten konnten. In der 55. Minute gelang Stefan Kornfelder dann direkt der Ausgleich, womit die Partie plötzlich wieder völlig offen war. Im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte spielten beide Teams mutig nach vorne und die Partie wurde immer unterhaltsamer für das Publikum, da es Chancen auf beiden Seiten gab. Die Gastgeber waren gestern jedoch die kaltschnäuzigere Mannschaft und Jan Schrank konnte in der 74. Minute die Führung für die Gastgeber aus Peuerbach erzielen, womit er die Partie komplett auf den Kopf stellen konnte. Danach warfen die Bad Wimsbacher alles in die Wagschale, um das Blatt noch zu wenden, doch man scheiterte schlussendlich an der Chancenverwertung, weshalb die Peuerbacher einen knappen Heimsieg einfahren konnten.

Ernst Würzl, Obmann Peuerbach:

"Wir sind sehr froh, dass wir nach einer überschaubaren Leistung in der ersten Hälfte das Spiel mit einer deutlich besseren Leistung in der zweiten Hälfte noch drehen konnten und am Ende auch als glücklicher Sieger dastehen."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

Landesliga West: Union Peuerbach – SK Schachner Bad Wimsbach 1933, 3:2 (1:2)

74 Jan Schrank 3:2

55 Stefan Kornfelder 2:2

38 Jan Schrank 1:2

9 Jan Kolnberger 0:2

5 Michael Hochreiter 0:1

