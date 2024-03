Schärding setzt sich nach starker zweiten Halbzeit gegen Pettenbach durch

Details Freitag, 29. März 2024 22:55

Am heutigen Freitagabend kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK Waizenauer Schärding und der SPG Pettenbach/Grünau im Rahmen der 20. Runde der Landesliga West in der Schärdinger Baunti Arena vor rund 200 Zuseher:innen. Für die Schärdinger läuft die Rückrunde bis dato sehr zufriedenstellend, da man sich nach der knappen 3:4-Pleite zum Rückrundenauftakt wieder gefangen hat und in den letzten drei Spielen fünf Zähler einfahren konnte. Die Gäste aus Pettenbach hatten zuletzt ein spielfreies Wochenende, nachdem man am Spieltag davor eine enttäuschende Niederlage gegen Sattledt einstecken musste.

Schärding mit guter Anfangsphase aber ohne Glück vor dem Tor

Die Hausherren aus Schärding konnten am Karfreitag gut in das Spiel hineinstarten und die Schützlinge von Cheftrainer Holger Stemplinger agierten selbstbewusst und zielstrebig gegen Pettenbacher Gäste, die in der Anfangsphase kaum Akzente im Spiel nach vorne setzen konnten. Schärding hatte in der Anfangsphase hingegen bereits aussichtsreiche Torchancen, bei denen man mindestens ein Tor hätte erzielen können, allerdings scheiterte es am Quäntchen Glück und an der eigenen Chancenauswertung. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte wurden dann die Gäste aus Pettenbach langsam aktiver und der Spieß drehte sich ein wenig um. Tore fielen dennoch keine auf beiden Seiten, womit es mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause ging.

Brandmayer-Doppelpack bringt Schärding den nächsten Sieg

Zu Beginn der zweiten Hälfte gestaltete sich das Spiel zunächst sehr unspektakulär und ausgeglichen, wodurch die Zuschauer in Schärding schon einen Freitagabend ohne Tore befürchteten. Allerdings gelang denen Hausherren in der 60. Minute nach einem Wirrwarr im Sechzehner der Pettenbacher der Führungstreffer durch Felix Brandmayer. Mit der Führung im Rücken übernahmen die Schärdinger in der letzten halben Stunde dann wieder das Kommando und man stand auch in der Defensive sehr kompakt. In der 86. Minute war Brandmayer dann erneut zur Stelle und erhöhte die Führung für Schärding für 2:0. Doch damit nicht genug. In der letzten Spielminute trug sich der Joker Josef Poucek auch noch in die Torschützenliste ein und erzielte den Treffer zum 3:0 Endstand für Schärding.

Holger Stemplinger, Trainer Schärding:

"Wir haben im Kollektiv heute eine sehr gute Leistung geliefert von der stabilen Defensive bis zur treffsicheren Offensive. Deshalb geht der Sieg in dieser Höhe meiner Meinung auch vollkommen in Ordnung."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

