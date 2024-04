Schalchen ergattert sich glücklichen Last-Minute-Punkt gegen Gschwandt

Details Samstag, 30. März 2024 21:11

Am heutigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV HAI Schalchen und der Union Unis Gschwandt im Rahmen der 20. Runde der Landesliga West in der Schalchner HAI Arena vor rund 500 Zuseher:innen. Die Hausherren aus Schalchen konnten zuletzt einiges an Selbstvertrauen tanken, nachdem man sich im Derby gegen Munderfing mit 3:0 klar durchsetzen konnte. Für die Union aus Gschwandt verlief die Rückrunde bisher noch nicht nach Wunsch - die Schützlinge von Cheftrainer Lukas Huemer konnten noch kein Rückrundenspiel gewinnen und mussten zuletzt zwei Niederlagen en suite einstecken.

Gschwandt mit sensationeller Anfangsviertelstunde

Das Selbstvertrauen schien vor dem Spiel somit auf Seiten der Hausherren zu liegen, doch das sollte nichts heißen. Trotz der kleinen Frühjahrskrise spielten die Gäste aus Gschwandt mit einer breiten Brust in Schalchen auf und man konnte bereits nach zwei Minuten den ersten Treffer des Spiels erzielen. Kevin Prielinger stand nach einem Eckball der Gäste goldrichtig und erzielte die frühe Führung für Gschwandt, vor der die Schalchner erst mal geschockt waren. Auch nach dem Führungstreffer blieben die Gäste am Drücker. In der 15. Minute feuerte Enis Mullabazi einen Distanzschuss aus gut 20 Metern ab und erhöhte die Führung für die Gäste auf 2:0. Nach der furiosen Anfangsviertelstunde der Gäste wurden die Hausherren aus Schalchen langsam wach und man wurde mit fortlaufender Spieldauer besser, doch man konnte zunächst keine Antwort auf dem Platz liefern, weshalb es bis zur Halbzeitpause beim Spielstand von 2:0 für Gschwandt blieb.

Mehmeti erzielt den Last-Minute-Ausgleich

In der zweiten Spielhälfte wurden die Hausherren aus Schalchen dann besser und das Spiel gestaltete sich sehr ausgeglichen. Beide Teams hatten aussichtsreiche Chancen auf Tore, doch beiden fehlte das Quäntchen Glück in manchen Situationen. Somit ging die Partie vor sich hin und es sah klar nach einem verdienten Auswärtssieg für Gschwandt aus - bis zur Nachspielzeit. In der 90. Minute konnten die Schalchner nach einem Eckball ein Eigentor der Gäste erzwingen, womit es plötzlich 1:2 stand. Danach warfen die Gastgeber natürlich alles nach vorne und es kam, wie es kommen musste. Bleron Mehmeti zog in der allerletzten Spielminute aus der Distanz ab und der Ball kullerte ganz genau in den gegnerischen Kasten, womit Schalchen der Lucky Punch zum 2:2 auf dem allerletzten Drücker gelang.

Lukas Huemer, Trainer Gschwandt:

"Aus unserer Sicht ist das Ergebenis heute natürlich ein sehr unglückliches Unentschieden, da wir eine sehr starke Auswärtsleistung geliefert haben und uns die Punkte leider sehr unglücklich in der Schlussphase nehmen haben lassen."

