Seit fünf Spielen ungeschlagen – Union Esternberg gewinnt auch gegen SC Schwanenstadt

Im Rahmen des 21. Spieltags der Landesliga West kam es am gestrigen Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen des SC Schwanenstadt 08 und der Union Leithner Bau Esternberg. Die Gäste sind aktuell in sehr guter Form und rücken durch die letzten Erfolge immer weiter vom Tabellenkeller weg. Durch den gestrigen 2:1 Sieg sind es auch nur noch drei Punkte, die Esternberg von Schwanenstadt trennen, welche die letzten drei Partien allesamt verloren hatten.

Chancenarme erste Hälfte

Die erste große Tormöglichkeit wurde direkt genutzt. Durch einen Ballverlust auf der Außenverteidiger Position und einem schnellen Ball in die Tiefe tauchte Sebastian Witzeneder frei vorm Torwart auf und verwandelte das Leder schlussendlich in der 38. Spielminute zum 1:0. Bis zu diesem Treffer spielten beide Mannschaften nicht wirklich die Sterne vom Himmel und es gab wenig gefährliche Torraumszenen. Auch nach diesem Treffer änderte sich der Spielverlauf nicht und es ging mit dem 1 zu 0 für die Gäste in die Pause.

Esternberg mit nächstem Erfolg

Schwanenstadt kam gut aus der Halbzeitpause zurück auf Spielfeld und erzielte rund 15 Minuten nach Wiederanpfiff den Ausgleichstreffer. Mit einem hohen Ball überspielten die Hausherren Esternberg und Stefan Sammer ließ dem Torhüter, nachdem er sich auch noch gegen zwei Gegenspieler durchgesetzt hatte, mit einem starken Schuss von rund elf Metern, keine Chance. Durch den Ausgleichstreffer wurde Schwanenberg nun stärker und hatte in Form von Stefan Sammer, Mirza Bosnjakovic und Kristian Rafajac – dessen Kopfball ging an die Querlatte, gute Chancen das Spiel zu drehen. Nach einem Fehlpass im eigenen Drittel, spielte Esternberg erneut einen schnellen Pass in die Tiefe, von dort wurde der Ball in den Sechzehner gelegt, wo Witzeneder erneut perfekt abschließt und den Doppelpack schnürt. Nach dem erneuten Führungstreffer für die Gäste, waren nur noch zehn Minuten zu spielen, in denen sich am Ergebnis auch nichts mehr änderte. Esternberg konnte somit weitere wichtige Punkte gegen die Abstiegsplätze sammeln und ist mittlerweile, trotz nicht ganz überzeugender Leistung, seit fünf Spiele am Stück ungeschlagen.

Roman Untersberger, Trainer SC Schwanenstadt 08:

„Wir haben durch unsere Fehler den Gegner leider stark gemacht. Sie haben aus dem Spiel keine einzig wirklich gefährliche Torchance gehabt, einzig allein durch Fehlpässe und Ballverluste von uns. Daher spreche ich von einer gerechtfertigten Niederlage, aber von keiner verdienten Niederlage."

