Zweiter Tabellenrang gefestigt - Der SV Schalchen nimmt auch die Hürde SPG Pettenbach/Grünau

In der 23. Runde der Landesliga West kam es am Freitagabend zum Aufeinandertreffen der SPG Pettenbach/Grünau und dem SV Schalchen. Ein weiteres Verfolgerduell also im Rennen um den umkämpften zweiten Tabellenrang, in dem der SV Schalchen die aktuell wohl besten Karten hat. Die Gäste aus Schalchen mussten sich in der Rückrunde bis dato nur dem Tabellenführer beugen. In sämtlichen anderen Partien blieb man ungeschlagen. Die SPG Pettenbach/Grünau erlebt in der Rückrunde ein regelrechtes Auf und Ab. So hat man mit je zwei Niederlagen, zwei Siegen, und zwei Remis, sowie einem Torverhältnis von 8:8 eine definitiv ausgeglichene Bilanz – es fehlt auf Seiten des Gastgebers also noch an der Konstanz.

Gute Anfangsphase der Gäste

Zu Beginn waren es die Gäste aus Schalchen die besser ins Spiel kamen und mehr Spielanteile für sich verbuchen konnten. Man zeigte in dieser Phase ansehnlichen Fußball und ließ den Ball geschickt in den eigenen Reihen laufen. Auf Seiten der Heimischen war man versucht den Gegner situativ anzupressen und Umschaltsituationen zu kreieren. In der Anfangsphase konnten aber beide Mannschaften nicht zwingend genug in das letzte Drittel des Gegners vordringen. Somit spielte sich ein Großteil der Partie im Mittelfeld ab. Der Führungstreffer für die Gäste entstand in logischer Folge durch eine Standardsituation. Nachdem das Spielgerät nach einem Eckball verlängert wurde, kam Martin Repa auf der zweiten Stange zum Abschluss und versenkte den Ball zur 1:0 Führung für den SV Schalchen. Die beste Gelegenheit in Durchgang auf Seiten der SPG Pettenbach/Grünau entstand nach einem Angriff über die rechte Seite. Die gute Hereingabe konnte aber von Michael Pessentheiner in letzter Instanz geklärt werden und somit ging es mit der knappen Führung in die Pause.

Vorentscheidung verabsäumt

Nach der Pause hatte der Favorit aus Schalchen gleich mehrere Chancen, um die Vorentscheidung herbeizuführen. Sie erarbeiteten sich drei bis vier aussichtsreiche Möglichkeiten, die ohne weiteres eine höhere Führung nach sich ziehen hätte können. Besonders über die rechte Seite gelang es dem SV Schalchen gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Eine dieser Chancen entstand, als Amir Hadzic den Ball mustergültig für Matthias Aichinger querlegte, welcher frei zum Schuss kam – diesen jedoch am Tor vorbei setzte. Auch Lukas Berer fand eine aussichtsreiche Situation vor. Diese konnte allerdings von einem Defensspieler der Hausherren verhindert werden, nachdem der Torhüter bereits geschlagen war. Die SPG Pettenbach/Grünau zeigte in Halbzeit zwei ein anderes Gesicht. So konnten die Hausherren die spielerische Dominanz, vor allem in der Schlussphase der Partie auf ihre Seite ziehen. Man kam regelmäßig bis rund 30 Meter vor das Tor des SV Schalchen, jedoch fehlte die letzte Konsequenz und Durchschlagskraft im letzten Drittel. Man kann sich auf Seiten der Hausherren in dieser Phase lediglich vorwerfen, dass man die Angriffe nicht fertig gespielt hat. Aufgesteckt hat die SPG Pettenbach/Grünau bis zum Schlusspfiff jedenfalls nicht. Die letzte und vielleicht beste Chance fanden die Hausherren in der Nachspielzeit vor. Nachdem man gut über die rechte Seite durchgekommen war, fiel der Abschluss allerdings zu schwach aus. Am Ende konnte der SV Schalchen mit einer insgesamt starken Leistung und einer effektiven Abwehrarbeit den Sieg nach Hause bringen. Somit endete das Spiel mit einem knappen, aber in Summe verdienten 1:0 Sieg für den SV Schalchen. Diese können sich dank diesem Sieg etwas von den restlichen Verfolgern absetzen und belegen somit klar den zweiten Tabellenrang.

Robert Pessentheiner, Trainer SV Schalchen:

„Wir haben heute ein ansehnliches Spiel gemacht, in dem wir vieles umsetzen konnten, was wir uns vorgenommen haben. Es war ein knapper, aber aufgrund der Chancen, verdienter Sieg für meine Mannschaft.“

Die Besten SV Schalchen: Pauschallob

