Gmunden krönt sich mit Kantersieg gegen Sattledt sieben Runden vor Schluss zum Meister der Landesliga West

Am gestrigen Freitagabend kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Gmundner Milch und dem ATSV Bamminger Sattledt im Rahmen der 23. Runde der Landesliga West. Die Heimmannschaft aus Gmunden stand vor dem Spiel mit einer Bilanz von 19 Siegen und jeweils einem Unentschieden und einer Niederlage aus 21 Spielen mit einem großen Abstand vor der Konkurrenz aus Schalchen auf dem ersten Tabellenplatz, wodurch man mit einem Sieg gegen die abstiegsbedrohten Gäste aus Sattledt den Meistertitel bereits sieben (!) Runden vor Saisonende eintüten konnte.

Gmunden zündet Offensivfeuerwerk

Trotz der kalten Temperaturen fanden sich 350 Zuseher:innen in der Gmundner LSP Arena, um den möglichen Triumph live mitzuerleben. Die Schützlinge von Christoph Brunnmayr legten von der ersten Spielminute mit dem gewohnten Offensivfußball los, mit dem man die Liga in der aktuellen Saison deutlich dominiert. Nach einem Fernschuss traf Dragan Calic in der 8. Minute nur die Stange, allerdings fiel der Ball dann dem Gegner vor die Füße und Emmanuel Stinglmayr erzielte ungewollt die Führung für die Gäste. Auch nach der Führung blieben die Hausherren wie gewohnt am Drücker und ließen gleichzeitig nichts zu. In der 20. Minute gelang denen Hausherren eine schöne Kombination von hinten nach vorne, die dann bei Ermin Durgutovic endete, der durch einen Steilpass in Szene gesetzt wurde und den nächsten Treffer zum 2:0 für Gmunden erzielte. In der 33. Minute war Durgutovic erneut zur Stelle, als er nach einer Flanke den Ball per Kopf in die Maschen einnickte und die Führung auf 3:0 erhöhte.

Am Ende brechen alle Dämme

Kurz vor der Halbzeitpause trug sich dann auch noch Engin Can Ketan in die Torschützenliste ein, nachdem er mit einem platzierten Fernschuss nach einem Eckball die Führung auf 4:0 erhöhte, bei der es dann auch bis zur Halbzeitpause blieb. Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Verhältnisse gleich. Gmunden dominierte das Spiel voll und ganz und machte schnell dort weiter, wo man in der ersten Hälfte aufgehört hatte. In der 50. Spielminute stand Leon Cubrelji goldrichtig und nickte das runde Leder per Kopf in die Maschen zur 5:0 Führung. In der 57. Spielminute erzielten die Gmundner dann den dritten Kopfballtreffer des Tages, als Sebastian Leitner am höchsten in die Luft stieg und die Führung auf 6:0 erhöhte. Bei jener 6:0 Führung blieb es schlussendlich auch und nach dem Abpfiff brochen alle Dämme bei den Hausherren, die eine sensationelle Saison nun bereits mit dem Meistertitel krönen konnten. Das Ligaportal-Team gratuliert dem SV Gmunden zu dieser starken Saisonleistung und zum Meistertitel!

Christoph Brunnmayr, Trainer Gmunden:

"Wir haben das Spiel heute von Minute eins klar dominiert und uns den Sieg auch in dieser Höhe vollkommen verdient. Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft und die Leistungen, die wir in dieser Saison gebracht haben. Sieben Runden vor Schluss Meister zu werden ist einfach sensationell - ab jetzt wird jedenfalls gefeiert."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

