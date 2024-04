Grieskirchen setzt sich in spannendem Heimspiel spät gegen Schärding durch

Details Samstag, 20. April 2024 09:43

Am gestrigen Freitagabend kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Pöttinger Grieskirchen und dem SK Waizenauer Schärding im Rahmen der 23. Runde der Landesliga West vor einem Publikum von rund 200 Zuseher:innen im Grieskirchner Fröling-Stadion. Die Grieskirchner hatten am vergangenen Wochenende spielfrei, was für die Hausruckviertler gelegen kam, da man momentan mit sehr viel verletzten Spielern zu kämpfen hat. Die Gäste aus Schärding mussten hingegen zuletzt eine knappe Heimniederlage gegen die direkte Konkurrenz aus Kammer hinnehmen.

Offener Schlagabtausch in der ersten Hälfte

Wenn man die Tabellensituation der beiden Teams betrachtete, waren die Hausherren aus Grieskirchen eigentlich der Favorit. Doch zu Beginn des Spiels waren die Gäste aus Schärding die spielbestimmendere Mannschaft und man war in der Anfangsphase sehr präsent. Nach 15 Minuten kippte das Spiel dann jedoch langsam in die Richtung der Hausherren, die nach der schwierigen Anfangsviertelstunde immer aktiver wurden. Die Schützlinge von Cheftrainer Rudolf Parzermair wurden dann immer aktiver und man spielte sich aussichtsreiche Torchancen heraus, durch die man eigentlich in Führung hätten gehen müssen, doch die Chancenverwertung ließ in der ersten Hälfte noch zu wünschen übrig. Somit gingen die Teams mit einem torlosem Remis in die Halbzeitpause.

Leibetseder bringt Grieskirchen auf die Siegerstraße

Zu Beginn der zweiten Hälfte zeichnete sich ein ähnliches Bild ab wie am Anfang des Spiels. Die Gäste aus Schärding kamen wieder besser in die Partie und man forderte die Hausherren durchaus. Im Laufe der zweiten Hälfte lieferten sich die Teams weiterhin einen offenen Schlagabtausch und lange war unklar, ob an diesem Freitagabend überhaupt Tore fallen würden. In der 71. Minute brach der Bann dann jedoch. In jener Spielminute setzte Tobias Winkler seinen Teamkollegen Matthias Leibetseder per Flanke in Szene, der das runde Leder per Kopf in die Maschen nickte zur 1:0 Führung für Grieskirchen. Danach drückten die Gäste aus Schärding nochmals aufs Gaspedal und man wollte den Ausgleich erzielen, doch der letzte Treffer des Spiels fiel auf der anderen Seite. In der 90. Minute war es erneute Winkler, der eine haarscharfe Flanke in den Strafraum brachte, die jedoch von einem Schärdinger dann ins Tor gebracht wurde, womit die Grieskirchner die Partie mit 2:0 für sich entscheiden konnten.

Friedrich Glechner, sportlicher Leiter Grieskirchen:

"Unter dem Strich war der Sieg heute durchaus verdient, aber auch hart erarbeitet. Durch unsere vielen Ausfälle haben wir momentan keine Kontinuität im Team, doch die fitten Jungs haben heute wieder eine Glanzleistung gebracht."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

