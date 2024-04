Munderfing trotz Unterzahl mit Unentschieden gegen Schwanenstadt

Details Samstag, 20. April 2024 11:49

Im Rahmen des 23. Spieltags der Landesliga West kam es am Freitagabend zum Aufeinandertreffen zwischen dem SC Schwanenstadt 08 und dem FC Munderfing. Die beiden Mannschaften trennt nur ein einziger Punkt in der Tabelle, wobei Munderfing ein Spiel mehr bestritten hat. Zudem sind sowohl die Heimmannschaft als auch die Gäste in keiner guten Form; Schwanenstadt hat die letzten vier Spiele allesamt verloren und Munderfing konnte das letzte Mal am 16. Spieltag gewinnen. Beide Mannschaften haben also das Ziel, sich mit einem Sieg von den unteren Plätzen wegzubewegen.

Munderfing fand überhaupt nicht ins Spiel

Die Heimmannschaft erwischte den wesentlich besseren Start in die Partie und dominierte von Beginn an. Die erste große Chance von Schwanenstadt – nach rund zehn Minuten – wurde auch direkt mit der 1:0 Führung belohnt. Nach einem tiefen Ball über die Außenbahn wurde der Ball in die Mitte gespielt, wo Borna Blazekovic von der Verteidigung komplett aus den Augen gelassen wurde und trocken abschloss. Direkt nach dem Treffer kamen die Munderfinger das erste Mal gefährlich vors Tor, der Schuss wurde aber abgeblockt. Nach rund 25 Minuten wurde die Partie ausgeglichener, da Munderfing immer mehr ins Spiel fand. Die nächste große Chance hatte trotzdem das Heimteam; der Torhüter der Gäste konnte das eins gegen eins aber für sich entscheiden. Etwas überraschend viel kurz danach nicht die 2:0 Führung, sondern der Ausgleichstreffer: Nach einer Standardsituation verschätzten sich die Verteidiger des Heimteams und Devid Stanisavljevic schloss, nach gutem Zuspiel, überlegt ins kurze Kreuzeck ab. Mit dem aus Munderfing etwas glücklichem 1:1 ging es auch in die Halbzeitpause.

Munderfing lange in Unterzahl

Nach einem durch Abseits aberkannten Treffer wenige Minuten nach der Halbzeitpause ging es für die Gäste denkbar unglücklich weiter, da Raphael Stockinger nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff mit einer Ampelkarte vom Platz flog – vertretbare Entscheidung. Das Spiel kippte jedoch nicht wie erwartbar zu Gunsten der Heimmannschaft, da Munderfing extrem kämpfte und sich niemals aufgab. Munderfing wurde sogar die bessere, gefährlichere Mannschaft und hatte wenige Minuten nach dem Platzverweis auch die nächste gute Chance; Schwanenstadts Tormann konnte den Ball aus etwa 20 Meter Entfernung aber um den Pfosten lenken. Weitere große Möglichkeiten auf den Führungstreffer blieben dann aber auf beiden Seiten aus und so hieß es am Ende 1:1. Beide Teams müssen sich also noch länger auf den nächsten Sieg gedulden.

Philipp Penninger, Trainer FC Munderfing:

„Wir haben nach der roten Karte überragend gefightet, aus meiner Sicht haben wir die bessere zweite Halbzeit gespielt und auch ein Sieg für uns wäre glaube ich nicht unverdient gewesen. Den Punkt nehmen wir so aber gerne mit.“

Die Besten FC Munderfing: Thomas Bauer, Andreas Maier (beide IV)

