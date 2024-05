Nach turbulenter ersten Halbzeit: Schärding kommt gegen Sattledt nicht über ein Remis hinaus

Details Sonntag, 05. Mai 2024 11:52

Am gestrigen Samstagnachmittag duellierten sich der ATSV Bamminger Sattledt und der SK Waizenauer Schärding im Rahmen der 25. Runde der Landesliga West in der Voralpenkreuzarena in Sattledt vor einem Publikum von rund 150 Zuseher:innen. Für die Sattledter geht es in der restlichen Spielzeit nur mehr um den Klassenerhalt in der Landesliga West, bei dem man mit einem Punktgewinn gegen Schärding den Abstand an das rettende Ufer verkürzen hätte können. Die Gäste aus Schärding befanden sich im Vorfeld der Partie zwar in einer komfortableren Tabellensituation, allerdings kamen die Schärdinger nicht nach Sattledt, um bloß Schützenhilfe zu bieten.

Turbulente Anfangsphase auf beiden Seiten

Für die Gastgeber aus Sattledt ging es um einiges und man zeigte sich von Beginn an auch sehr aktiv und startete sehr gut in die Partie. Allerdings fiel der erste Treffer des Spiels dann doch auf Seite der Gästen. Christoph Mandl setzte in der 7. Minute Felix Brandmayer in Szene, der aus der ersten Chance der Schärdinger direkt die 1:0 Führung erzielte. Den Schock der Führung der Gäste verdauten die Sattledter jedoch sehr schnell und man konnte im direkten Gegenzug die entsprechende Antwort zeigen. Andreas Amer erzielte nach einer Parade vom Schärdinger Keeper Andreas Michl den Abstauber zum prompten 1:1 Ausgleich in der 8. Minute. Amer hatte gestern einen Sahnetag in der ersten Hälfte, denn er schlug kurz danach erneut zu. In der 19. Minute zeigte Amer erneut seine Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor und brachte die Hausherren mit 2:1 in Führung.

Schärdinger Leistungssteigerung bleibt ohne Ertrag

Nach dem frühen Rückstand brauchten die Schärdinger ein bisschen, um wieder in die Spur zu kommen, doch dies sollte noch in der ersten Hälfte gelingen. Christoph Mandl war erneut involviert und er assistierte in der 45. Minute Josef Poucek, der vor der Halbzeitpause noch den verdienten Ausgleich für die Schärdinger erzielte. In der zweiten Hälfte blieben die Schärdinger dann am Drücker und man dominierte die Partie, nachdem das Spiel in der ersten Halbzeit noch ausgeglichener war. Schärding spielte sehr engagiert nach vorne und hatte zahlreiche Chancen, doch man konnte das Spiel schlussendlich nicht mehr drehen, weshalb man sich mit einem 2:2 Remis zufriedengeben musste.

Andreas Michl, sportlicher Leiter Schärding:

"Insbesondere nach unserer verbesserten Leistung in der zweiten Hälfte, hätten wir das Spiel eigentlich gewinnen müssen, doch solche Tage gibt es halt auch. Wir sind jedenfalls froh, dass wir den Klassenerhalt nun so gut wie sicher haben und in den letzten Spielen befreit aufspielen können."

Die Besten: Christoph Mandl (Schärding), Andreas Amer (Sattledt)

